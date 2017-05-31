Топ Новости
<
>

Опубликован трейлер фильма "Виктория и Абдул"

31 мая в 11:07

Фильм рассказывает о дружбе королевы со слугой.

33
Джуди Денч сыграла роль королевы Виктории
Студия Focus Features на своем канале на YouTube опубликовала первый трейлер фильма "Виктория и Абдул", главную роль в котором сыграла Джуди Денч.

Взойдя на престол в возрасте 18-ти лет, Виктория стала королевой Великобритании, Ирландии, а позже и императрицей Индии. Среди бесчисленных подданных короны был красавец Абдул Карим. Появившись, казалось бы, ниоткуда, он превратился в очень влиятельного человека при дворе. Ему завидовали, против него плели интриги, а их отношения с королевой обсуждали не только в Англии, но и во всем мире.

Режиссером картины выступил Стивен Фрирз. Роли в ней исполнили Тим Пиготт-Смит, Оливия Уильямс,  Майкл Гэмбон, Саймон Кэллоу, Адиль Ахтар, Эдди Иззард и другие.

Читайте также: Фанаты Гарри Поттера опубликовали трейлер фильма о молодом Волан-де-Морте

Ранее был опубликован трейлер фильма "Валериан и город тысячи планет" Люка Бессона.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги фильм трейлер
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.35
EUR 29.44
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...