Опубликован трейлер фильма "Виктория и Абдул"

Фильм рассказывает о дружбе королевы со слугой.

Джуди Денч сыграла роль королевы Виктории

Студия Focus Features на своем канале на YouTube опубликовала первый трейлер фильма "Виктория и Абдул" , главную роль в котором сыграла Джуди Денч.

Взойдя на престол в возрасте 18-ти лет, Виктория стала королевой Великобритании, Ирландии, а позже и императрицей Индии. Среди бесчисленных подданных короны был красавец Абдул Карим. Появившись, казалось бы, ниоткуда, он превратился в очень влиятельного человека при дворе. Ему завидовали, против него плели интриги, а их отношения с королевой обсуждали не только в Англии, но и во всем мире.

Режиссером картины выступил Стивен Фрирз. Роли в ней исполнили Тим Пиготт-Смит, Оливия Уильямс, Майкл Гэмбон, Саймон Кэллоу, Адиль Ахтар, Эдди Иззард и другие.

Ранее был опубликован трейлер фильма "Валериан и город тысячи планет" Люка Бессона.