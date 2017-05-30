Опубликован тизер второго фильма о Паддингтоне

Премьера фильма запланирована на ноябрь этого года.

Паддингтон вернется на экраны в ноябре

Компания Studio Canal на своем канале на YouTube опубликовала тизер фильма "Приключения Паддингтона 2".

Паддингтон, успешно обосновавшийся в доме семьи Браун, стал любимцем округи. Подыскивая идеальный подарок на день рождения своей тетушки Люси, Паддингтон заходит в античный магазин мистера Грубера и намерен приобрести уникальную книгу. Пока медвежонок работает, чтобы собрать деньги на подарок, книгу крадут. Теперь герою предстоит найти вора.

В фильме снялись Хью Грант, Брендан Глисон, Питер Капальди, Бен Уишоу, Салли Хокинс, Джули Уолтерс, Джим Бродбент и другие.

Ранее был опубликован трейлер фильма "Валериан и город тысячи планет" Люка Бессона.