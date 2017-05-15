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Опубликован первый трейлер сериала о Людях Икс

15 мая в 13:09

Сериала "Одаренные" выйдет на экраны осенью этого года.

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"Одаренные" выйдут на экраны осенью
Телеканал Fox  на своем канале на YouTube опубликовал первый трейлер сериала "Одаренные", основанного на комиксах о Людях Икс.

Сюжет строится вокруг двух обычных родителей, чьи дети открывают в себе сверхъестественные способности. Семья вынуждена скрываться от правительства, недружелюбно настроенного по отношению к юным мутантам, и присоединяется к подпольной организации суперлюдей.

Режиссером сериала выступил Брайан Сингер. Шоу выйдет на экраны осенью этого года.

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Ранее сообщалось о том, что канал CBS занялся разработкой сериала, главным героем которого станет доктор Шелдон Купер.

По материалам: ZN.UA
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