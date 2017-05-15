Опубликован первый трейлер сериала о Людях Икс

Сериала "Одаренные" выйдет на экраны осенью этого года.
Сюжет строится вокруг двух обычных родителей, чьи дети открывают в себе сверхъестественные способности. Семья вынуждена скрываться от правительства, недружелюбно настроенного по отношению к юным мутантам, и присоединяется к подпольной организации суперлюдей.
Режиссером сериала выступил Брайан Сингер. Шоу выйдет на экраны осенью этого года.
Ранее сообщалось о том, что канал CBS занялся разработкой сериала, главным героем которого станет доктор Шелдон Купер.ZN.UA