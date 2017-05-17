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Опубликован первый трейлер мультфильма "Эмодзи"

17 мая в 11:18

Премьера мультфильма запланирована на июль 2017 года.

эмодзи
Эмодзи отправятся в путешествие по смартфону
Студия Sony Pictures на своей странице на YouTube опубликовала первый трейлер мультфильма "Эмодзи", который расскажет о приключениях смайликов внутри смартфона.

Внутри каждого смартфона есть красочный городок Текстополис, в котором живут эмодзи. Они очень радуются, когда владелец телефона именно их выбирает для своего сообщенияю Каждый из эмодзи отвечает лишь за одну эмоцию, и только Джин может выражать несколько эмоций сразу. Он очень хочет стать таким же, как и его собратья, и для этого вместе со своими друзьями пускается в увлекательное путешествие по приложениям телефона в поисках программы, которая поможет ему измениться. Неожиданно герои узнают о грозной опасности, нависшей над городом. Смогут ли друзья спасти Текстополис и всех его обитателей?

Премьера мультфильма запланирована на 28 июля этого года.

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Ранее был опубликован трейлер фильма "Валериан и город тысячи планет" Люка Бессона.

По материалам: ZN.UA
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Тэги мультфильм трейлер телефон смартфон
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