Опубликован первый трейлер мультфильма "Эмодзи"

Премьера мультфильма запланирована на июль 2017 года.

Эмодзи отправятся в путешествие по смартфону

Студия Sony Pictures на своей странице на YouTube опубликовала первый трейлер мультфильма "Эмодзи", который расскажет о приключениях смайликов внутри смартфона.

Внутри каждого смартфона есть красочный городок Текстополис, в котором живут эмодзи. Они очень радуются, когда владелец телефона именно их выбирает для своего сообщенияю Каждый из эмодзи отвечает лишь за одну эмоцию, и только Джин может выражать несколько эмоций сразу. Он очень хочет стать таким же, как и его собратья, и для этого вместе со своими друзьями пускается в увлекательное путешествие по приложениям телефона в поисках программы, которая поможет ему измениться. Неожиданно герои узнают о грозной опасности, нависшей над городом. Смогут ли друзья спасти Текстополис и всех его обитателей?

Премьера мультфильма запланирована на 28 июля этого года.

Ранее был опубликован трейлер фильма "Валериан и город тысячи планет" Люка Бессона.