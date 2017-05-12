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Опубликован новый трейлер сериала "Твин Пикс"

12 мая в 12:16

Премьера третьего сезона шоу состоится 21 мая.

твин пикс
Герои "Твин Пикс" вернутся на экраны 21 мая
kinopoisk.ru
Телеканал Showtime  на своем канале на YouTube опубликовал новый трейлер продолжения сериала "Твин Пикс". 

В ролике появляются агент Купер, его шеф Гордон Коул, агент Розенфилд, Люси Моран и новые герои, которые не были показаны в предыдущих трейлерах.

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Третий сезон культового сериала выйдет на экраны 21 мая. В нем сыграют Моника Беллуччи, Тим Рот, Наоми Уоттс, Джим Белуши, Аманда Сейфрид, Эшли Джадд. К своим ролям вернутся некоторые актеры, снявшиеся в первых двух сезонах: Дэвид Духовны, Кайл Маклахлен, Шерил Ли, Дэвид Патрик Келли и Шерилин Фенн.

В апреле 2015 года  режиссер сериала Дэвид Линч отказался от производства сериала из-за расхождений во взглядах на бюджет, заявив, что выделенных ему средстве недостаточно для воплощения написанного сценария. Затем Линч вернулся на роль режиссера "Твин пикс", сказав, что "слухи – это не то, что кажется. Шоу возвращается".

Позже появилась информация о том, что новый сезон сериала выйдет на экраны в 2017 году. Сериал появится на экранах после 25 летнего перерыва. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги сериал трейлер Линч
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