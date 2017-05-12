Опубликован новый трейлер сериала "Твин Пикс"

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Премьера третьего сезона шоу состоится 21 мая.

Герои "Твин Пикс" вернутся на экраны 21 мая kinopoisk.ru

Телеканал Showtime на своем канале на YouTube опубликовал новый трейлер продолжения сериала "Твин Пикс".

В ролике появляются агент Купер, его шеф Гордон Коул, агент Розенфилд, Люси Моран и новые герои, которые не были показаны в предыдущих трейлерах.

Третий сезон культового сериала выйдет на экраны 21 мая. В нем сыграют Моника Беллуччи, Тим Рот, Наоми Уоттс, Джим Белуши, Аманда Сейфрид, Эшли Джадд. К своим ролям вернутся некоторые актеры, снявшиеся в первых двух сезонах: Дэвид Духовны, Кайл Маклахлен, Шерил Ли, Дэвид Патрик Келли и Шерилин Фенн.

В апреле 2015 года режиссер сериала Дэвид Линч отказался от производства сериала из-за расхождений во взглядах на бюджет, заявив, что выделенных ему средстве недостаточно для воплощения написанного сценария. Затем Линч вернулся на роль режиссера "Твин пикс", сказав, что "слухи – это не то, что кажется. Шоу возвращается".

Позже появилась информация о том, что новый сезон сериала выйдет на экраны в 2017 году. Сериал появится на экранах после 25 летнего перерыва.