Опубликован новый трейлер сериала "Твин Пикс"

Премьера третьего сезона шоу состоится 21 мая.
В ролике появляются агент Купер, его шеф Гордон Коул, агент Розенфилд, Люси Моран и новые герои, которые не были показаны в предыдущих трейлерах.
Третий сезон культового сериала выйдет на экраны 21 мая. В нем сыграют Моника Беллуччи, Тим Рот, Наоми Уоттс, Джим Белуши, Аманда Сейфрид, Эшли Джадд. К своим ролям вернутся некоторые актеры, снявшиеся в первых двух сезонах: Дэвид Духовны, Кайл Маклахлен, Шерил Ли, Дэвид Патрик Келли и Шерилин Фенн.
В апреле 2015 года режиссер сериала Дэвид Линч отказался от производства сериала из-за расхождений во взглядах на бюджет, заявив, что выделенных ему средстве недостаточно для воплощения написанного сценария. Затем Линч вернулся на роль режиссера "Твин пикс", сказав, что "слухи – это не то, что кажется. Шоу возвращается".
Позже появилась информация о том, что новый сезон сериала выйдет на экраны в 2017 году. Сериал появится на экранах после 25 летнего перерыва.ZN.UA