Названо имя режиссера блокбастера "Годзилла против Конга"

Режиссером фильма выступит Адам Вингард.

"Годзиллу против Конга" снимет Адам Вингард Кинопоиск

Вингард известен по работе над такими фильмами, как "Ведьма из Блэр: Новая глава", "Тебе конец!" и "Гость". В 2017 году должна выйти его картина "Тетрадь смерти".

Студии Legendary Entertainment и Warner Bros. в настоящее время выстраивают собственную вселенную с монстрами. Первым масштабным проектом в этом направлении стал фильм "Годзилла" 2014 года выпуска, а в 2017 на экраны вышла картина "Конг: Остров черепа".

Первый фильм о Кинг-Конге появился в 1933. Кинг-Конга придумал режиссер и сценарист Мериан Купер. Самыми известными картинами об этом чудовище стали фильмы Джона Гиллермина (1976) и Питера Джексона (2005).

Ранее сообщалось о том, что компания Marvel планирует перезапустить фильм "Блэйд" с женщиной в главной роли.