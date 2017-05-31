Топ Новости
<
>

Названо имя режиссера блокбастера "Годзилла против Конга"

31 мая в 16:37

Режиссером фильма выступит Адам Вингард.

годзилла против кинг-конга
"Годзиллу против Конга" снимет Адам Вингард
Кинопоиск
Студии Legendary Entertainment и Warner Bros. определили, кто станет режиссером фильма "Годзилла против Конга". Как сообщает The Hollywood Reporter, фильм снимет Адам Вингард.

Вингард известен по работе над такими фильмами, как "Ведьма из Блэр: Новая глава", "Тебе конец!" и "Гость". В 2017 году должна выйти его картина "Тетрадь смерти".

Студии Legendary Entertainment и Warner Bros. в настоящее время выстраивают собственную вселенную с монстрами. Первым масштабным проектом в этом направлении стал фильм "Годзилла" 2014 года выпуска, а в 2017 на экраны вышла картина "Конг: Остров черепа".

Читайте также: Топ-10 самых ожидаемых фильмов лета

Первый фильм о Кинг-Конге появился в 1933. Кинг-Конга придумал режиссер и сценарист Мериан Купер. Самыми известными картинами об этом чудовище стали фильмы Джона Гиллермина (1976) и Питера Джексона (2005).

Ранее сообщалось о том, что компания Marvel планирует перезапустить фильм "Блэйд" с женщиной в главной роли. 

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги фильм студия режиссер
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.35
EUR 29.44
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...