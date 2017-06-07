В Киеве пройдет первый фестиваль камерных спектаклей

Фестиваль пройдет с 12 по 18 июня.

На Андреевском спуске пройдет ANDRIYIVSKYFEST Василий Артюшенко, ZN.UA

С 12 по 18 июня в Киеве пройдет Первый международный фестиваль камерных спектаклей ANDRIYIVSKYFEST. Главной площадкой форума станет театр "Колесо", а декорациями – Андреевский спуск, который и дал название проекту.

Инициатором и руководителем проекта стала художественный руководитель "Колеса" Ирина Клищевская. В комментарии для ZN.UA она говорит, что "Колесо" уже давно и активно работает в фестивальной нише: фестивали разных форматов (в том числе и "Відлуння") были непосредственно связаны именно с этим театром. ANDRIYIVSKYFEST, с одной стороны, брендирует "место действия" - исторический центр столицы, а с другой стороны расширяет театральную карту. Ведь многие гости столицы в первую очередь стремятся именно сюда, на Андреевский.

В программе ANDRIYIVSKYFEST есть камерные спектакли из Румынии ("Предложение" по А.Чехову, Театр "Ateneul Din Lasi"); Грузии ("Колыбельная войне", Тбилисский театр им.С.Ахметели); Болгарии (кукольный спектакль "Чадо", Болгарский государственный театр кукол из города Видин); Израиля ("Песнь песней" Шолом-Алейхема от Театра "Ступени" из Телль-Авива); Польши (чеховские "Медведь и Предложение", Театр им.О.Севрука, город Эльблонг).

На открытии фестиваля будет показан спектакль Белорусского государственного молодежного театра, созданный на основе пьесы Натальи Ворожбит "Саша, вынеси мусор".

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