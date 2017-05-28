Личный самолет Элвиса Пресли ушел с молотка за 430 тысяч долларов

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Предыдущий владелец лота не пользовался воздушным судном.

Личный самолет Пресли может стать выставочным экспонатом Кинопоиск Элвиса Пресли, сообщает аукционный дом GWS Auctions.

Лот ушел с молотка за 430 тысяч долларов. Торги прошли в Калифорнии в субботу, 27 мая.

Воздушным судном Lockheed Jetstar 1962 года выпуска владели сам музыкант и его отец – Вернон Пресли. Дизайн салона разрабатывался лично Элвисом Пресли. Салон самолета отделан деревом, а кресла обиты бархатом.

Личным самолетом певца 35 лет владел частный коллекционер, имя которого устроители торгов не называют. При этом воздушным судном не пользовались, а двигатели сняли.

Оценочная стоимость лота составляла 3,5 миллиона долларов, однако никто из покупателей не рискнул отдать за него такую сумму. Имя нового владельца Lockheed Jetstar устроители торгов также не называют, однако отмечают, что самолет может быть отреставрирован им и использован в качестве выставочного экспоната.

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Элвис Пресли умер в 1977 году. Он признан одним из самых коммерчески успешных исполнителей популярной музыки XX века. В США певец получил прозвище "король рок-н-ролла" за развитие этого жанра. Произведения Пресли издаются до сих пор. По оценке специалистов, во всем мире продано более миллиарда пластинок и дисков с его записями.

Ранее сообщалось о том, что Элвис Пресли занял второе место в рейтинге самых богатых умерших знаменитостей, составленном журналом Forbes. За прошедший год имя Пресли принесло наследникам доход в 55 миллионов долларов. На первом месте рейтинга разместился Майкл Джексон с годовым доходом в 115 миллионов долларов.