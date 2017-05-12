Комедийный фильм с Сердючкой для "Евровидения" обошелся в 1,8 миллиона гривень

Фильм был вырезан из эфира телеканала и заменен рекламой.

Фильм с Веркой Сердючкой обошелся в 1,8 миллиона гривень

На YouTube появились две серии короткометражки "Евровидение с Веркой Сердючкой", которые должны были быть показаны во время трансляции полуфиналов конкурса на канале UA:Перший, но из эфира Сердючку вырезали, заменив рекламой. Как заявил режиссер фильма Семен Горов, он не знает, почему его не показали по ТВ, сообщает "Вести".

"Мы старались, сняли качественно и оперативно всего за пару дней, получилось ярко и смешно, но в эфир фильм не пошел, а почему – я не знаю", – сказал режиссер.

При этом, отмечает издание, на создание фильма было потрачено 1,8 миллиона гривень (почти 70 тысяч долларов). Согласно данным электронной системы госзакупок Prozorro за съемки в короткометражке длиною шесть минут Верка Сердючка и ее мама получили гонорар в размере 270 тысяч гривень, а режиссер Семен Горов 135 тысяч гривень, массовка – 21,6 тысячи гривень (120 человек по 180 гривень).

Съемки фильма проходили в Киеве на разных локациях. Третья серия короткометражки должна появиться на YouTube после финала конкурса 13 мая.

Напомним, песенный конкурс "Евровидение-2016" в Стокгольме выиграла Джамала с песней "1944". По результатам голосования национальных жюри стран-участниц "Евровидения" и смс-голосования зрителей Джамала набрала 534 балла. Украина получила право организовать "Евровидение" в следующем году, как страна-победитель.

9 сентября стало известно, что городом, который примет песенный конкурс "Евровидение-2017" станет Киев.

На заседании 11 октября Кабинет министров Украины утвердил план подготовки к проведению "Евровидения" в Украине в 2017 году. Согласно плану, Киевская городская государственная администрация и Национальная телекомпания Украины должны обеспечить подготовку мест проведения "Евровидения", создать инфраструктуру и обеспечить трансляцию конкурса.

25 февраля стало известно, что Украину в этом году на песенном конкурсе представит группа O.Torvald.