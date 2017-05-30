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Канал СТБ готовит сериал по мотивам "Кайдашевої сім'ї"

30 мая в 13:37

Сценарий сериала пишет Наталья Ворожбит.

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Действие «Кайдашевої сім`ї» будет перенесено в современную Украину
Драматург Наталья Ворожбит в интервью ZN.UA рассказала о работе над сценарием 12-серийного телефильма по мотивам "Кайдашевої сім'ї". Действие сериала будет происходить в современной Украине, на протяжении 10 лет: с 2004 по 2014.

"Все персонажи и многие ситуации из повести Ивана Нечуя-Левицкого перенесены в современную Украину. Но много нового додумано, исходя из времени и формата сериала. Когда перечитывала классическое произведение, то подумала, что оно и о нас сегодняшних, в менталитете мало что изменилось. Многие проблемы — те же", - рассказала драматург.

Смотрите фото: Опубликованы кадры седьмого сезона сериала "Игра престолов"

Читайте полностью интервью Екатерины Константиновой с Натальей Ворожбит в свежем номере еженедельника "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги сериал драматург
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1 комментарий
  • zxcvb Сегодня, 13:59 Люблю это произведение, как и "бабу Палажку и бабу Параску". Если удачно экранизируют, с удовольствием посмотрю. Но, в удачу слабо верю. У нас плохие режиссеры, сценаристы и операторы. Актеры могут быть неплохими, но зависит к кому они попадут в руки. В общем, в удачу слабо верю, но дай Бог. Ответить Цитировать Пожаловаться
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