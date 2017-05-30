Канал СТБ готовит сериал по мотивам "Кайдашевої сім'ї"

Сценарий сериала пишет Наталья Ворожбит.

Действие «Кайдашевої сім`ї» будет перенесено в современную Украину

Драматург Наталья Ворожбит в интервью ZN.UA рассказала о работе над сценарием 12-серийного телефильма по мотивам "Кайдашевої сім'ї". Действие сериала будет происходить в современной Украине, на протяжении 10 лет: с 2004 по 2014.

"Все персонажи и многие ситуации из повести Ивана Нечуя-Левицкого перенесены в современную Украину. Но много нового додумано, исходя из времени и формата сериала. Когда перечитывала классическое произведение, то подумала, что оно и о нас сегодняшних, в менталитете мало что изменилось. Многие проблемы — те же", - рассказала драматург.

Читайте полностью интервью Екатерины Константиновой с Натальей Ворожбит в свежем номере еженедельника "Зеркало недели. Украина".