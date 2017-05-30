Канал СТБ готовит сериал по мотивам "Кайдашевої сім'ї"

Сценарий сериала пишет Наталья Ворожбит.
"Все персонажи и многие ситуации из повести Ивана Нечуя-Левицкого перенесены в современную Украину. Но много нового додумано, исходя из времени и формата сериала. Когда перечитывала классическое произведение, то подумала, что оно и о нас сегодняшних, в менталитете мало что изменилось. Многие проблемы — те же", - рассказала драматург.
Читайте полностью интервью Екатерины Константиновой с Натальей Ворожбит в свежем номере еженедельника "Зеркало недели. Украина".ZN.UA