Французские художники презентовали в Киеве фотоальбом "Майдан-Донбасс"

Средства от реализации альбома будут направлены на стипендии детей, чьи родители погибли, защищая Украину.

В Национальном музее Тараса Шевченко в Киеве состоялась презентация фотоальбома французских художников Габи и Юрия Билаков "Майдан – Донбасс: история будущего".

На презентацию были приглашены ветераны антитеррористической операции, ставшие героями фотографий.

Фотограф Юрий Билак рассказал, что идея издать книгу возникла у него во время Майдана, на который он приехал из Франции, так как не смог остаться в стороне. Когда началась война в Донбассе, Юрий отправился туда. Оформить разрешительные документы ему помог министр культуры Евгений Нищук, который также присутствовал на презентации.

Юрий вместе со своей супругой-дизайнером Габи решили изданием фотоальбома сделать свой вклад в борьбу за независимость Украины.

В альбом включены 360 фоторабот. Он издан тиражом в 260 экземпляром, каждый из которых создатели планируют продать за 600 долларов. Средства от его продажи будут направлены на студенческие стипендии для детей, чьи родители погибли, защищая свободу и независимость Украины. В течение четырех лет стипендиаты будут получать по 1500 долларов.

Альбом вышел на трех языках – украинском, английском и французском. В него включены комментарии историков Роберта Магочия, Владимира Вятровича, Евгения Магды и Святослава Мазурика, очевидцев и участников Революции Достоинства Русланы Лыжичко и Евгения Нищука, а также иллюстрации художника Юрия Журавля.

В Киевском городском Доме актера состоялась выставка картин, написанных участниками АТО, в рамках проекта "Воины рисуют мир". По завершении выставки полотна были выставлены на благотворительный аукцион. Их также можно купит на интернет-аукционе проекта "Творча криївка" - программы творческой реабилитации участников боевых действий.