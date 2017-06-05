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"Чудо-женщина" стала лидером проката среди фильмов женщин-режиссеров

5 июня в 23:34

За первый уик-энд картина собрала более 100 млн долларов.

чудо-женщина
Зрители США и Канады оценили новый фильм вселенной DC
Кинопоиск
Фильм "Чудо-женщина" стал лидером кассовых сборов в США и Канаде среди картин, снятых женщинами-режиссерами, сообщает BBC Ukrainian.

В первые выходные показов фильм собрал более 100 млн долларов. Ранее рекорд сборов принадлежал режиссеру фильма "Пятьдесят оттенков серого" Сэм Тейлор-Джонсон. Он собрал в 2015 году 85 млн долларов.

Фильм по вселенной DC с Галь Гадот в главной роли получил преимущественно положительные отзывы критиков.

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"Чудо-женщина" стала первой картиной о супергерое, снятой женщиной-режиссером.  

Следующее появление Гадот в роли Чудо-женщины состоится в фильме Зака Снайдера "Лига справедливости".

По материалам: BBC Україна
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