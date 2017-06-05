"Чудо-женщина" стала лидером проката среди фильмов женщин-режиссеров

За первый уик-энд картина собрала более 100 млн долларов.

Зрители США и Канады оценили новый фильм вселенной DC Кинопоиск

Фильм "Чудо-женщина" стал лидером кассовых сборов в США и Канаде среди картин, снятых женщинами-режиссерами, сообщает BBC Ukrainian

В первые выходные показов фильм собрал более 100 млн долларов. Ранее рекорд сборов принадлежал режиссеру фильма "Пятьдесят оттенков серого" Сэм Тейлор-Джонсон. Он собрал в 2015 году 85 млн долларов.

Фильм по вселенной DC с Галь Гадот в главной роли получил преимущественно положительные отзывы критиков.

"Чудо-женщина" стала первой картиной о супергерое, снятой женщиной-режиссером.

Следующее появление Гадот в роли Чудо-женщины состоится в фильме Зака Снайдера "Лига справедливости".