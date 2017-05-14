Археологи продолжают находить поселения трипольцев

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Новое поселение найдено на Киевщине.

Изучение трипольской культуры продолжается strana.ru

прошлом полевом сезоне археолгги обнаружили еще одно поселение Трипольской культуры на Киевщине. Об этом в интервью для

рассказал исследователь Трипольской культуры, заведующий научно-исследовательской лабораторией археологии Киевского университета им. Бориса Гринченко Михаил Видейко.

"Самое важное то, что это одно из древнейших трипольских поселений на Киевщине. Теперь у нас есть возможность узнать, когда и при каких обстоятельствах носители трипольской культуры сюда попали. Между прочим, в этом поселке также был храм, хотя и меньший, чем в Небелевке… Мечтаем сделать на месте раскопок археологический парк — защитить павильоном раскопанное сооружение, а неподалеку возвести его реконструкцию. Со временем выйти на реконструкцию всего поселка. Это обычная практика для развития туризма во всем мире", - сказал он.

Видейко рассказал, что, вопреки распространенному мнению о небольших поселениях трипольцев, существовали и крупные поселения.

"Локальные группы трипольцев уже много десятилетий изучаются в междуречье Южного Буга и Днепра. Самая известная их особенность — огромные поселения (протогорода) площадью в десятки и сотни гектаров. Последние исследования показали, что в них одновременно могли жить до 10—15 тыс. чел", - поделился исследователь.

Особого внимания заслуживает найденное храмовое сооружение в Небелевке.

"Открытие храма — результат совместной британско-украинской экспедиции, к финансированию которой приобщилась известная газета National Geographic. Всех интересовало, что это за обнаруженное магнитной съемкой сооружение размерами 20 на 60 метров. Ничего подобного до того на трипольских поселениях не находили. Кажется, это сейчас крупнейшее из раскопанных сооружений, возведенных в 4000 г. до н.э. в Европе, а может, и в мире. Это — остатки храма, где собирались жители целого поселка площадью около 238 га, в котором было почти 1,5 тыс. жилищ. В храме найдены остатки семи алтарей, на которых когда-то разжигали священный огонь. Это было величественное общественное здание — представьте, ширина дверей, определенная по обнаруженному глиняному порогу, достигала 1,7 метра! То есть два человека могли в эти двери зайти-выйти одновременно. Далее шел 10-метровый коридор, и следующие двери — вообще два метра шириной! То есть масштабами это сооружение не уступало современным ему храмам Месопотамии, с которых, как говорят, "начиналась история", - уверяет Видейко.

Подробно о новых находках, связанных с трипольцеми, читайте в интервью Натальи Михайловой "Трипольская культура: новые открытия против старых иллюзий" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".