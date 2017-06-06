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Аль Пачино сыграет в новом фильме режиссера "Человека дождя"

6 июня в 15:17

Актер сыграет роль тренера по американскому футболу Джо Патерно.

аль пачино
Аль Пачино сыграет Джо Патерно
Кинопоиск
Актер Аль Пачино сыграет знаменитого тренера по американскому футболу Джо Патерно в новом фильме НВО, сообщает Variety.

Режиссером картины выступит Барри Левинсон, известный по работе над фильмами "Человек дождя", "Спящие", "Плутовство"

Фильм расскажет о сексуальном скандале, в центре которого оказался помощник Патерно Джерри Сандаски. Было установлено, что  Сандаски вступал в сексуальные связи минимум с восьмью футболистами колледжа младше 15 лет, о чем Патерно знал, но предпочитал молчать. Картина расскажет о вызовах и проблемах, с которыми придется столкнуться тренеру.

Патерно считается одним из лучших тренеров студенческой футбольной команды всех времен. Вместе с тем, из-за скандала с Сандаски ему пришлось оставить пост.

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Ранее сообщалось о том, что Студия Marvel планирует перезапустить франшизу о вампирах "Блэйд". Центральной фигурой нового фильма станет женщина.

По материалам: ZN.UA
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Тэги фильм актер Пачино
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