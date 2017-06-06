Аль Пачино сыграет в новом фильме режиссера "Человека дождя"

Актер сыграет роль тренера по американскому футболу Джо Патерно.

Аль Пачино сыграет Джо Патерно Кинопоиск

Актер Аль Пачино сыграет знаменитого тренера по американскому футболу Джо Патерно в новом фильме НВО, сообщает Variety.

Режиссером картины выступит Барри Левинсон, известный по работе над фильмами "Человек дождя", "Спящие", "Плутовство"

Фильм расскажет о сексуальном скандале, в центре которого оказался помощник Патерно Джерри Сандаски. Было установлено, что Сандаски вступал в сексуальные связи минимум с восьмью футболистами колледжа младше 15 лет, о чем Патерно знал, но предпочитал молчать. Картина расскажет о вызовах и проблемах, с которыми придется столкнуться тренеру.

Патерно считается одним из лучших тренеров студенческой футбольной команды всех времен. Вместе с тем, из-за скандала с Сандаски ему пришлось оставить пост.

Ранее сообщалось о том, что Студия Marvel планирует перезапустить франшизу о вампирах "Блэйд". Центральной фигурой нового фильма станет женщина.