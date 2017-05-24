На сайте европейской цифровой библиотеки выложили 2,2 миллиона исторических фотографий

В цифровом архиве собраны снимки, охватывающие первые 100 лет фотографии.

Цифровая библиотека Europeana запустила новый раздел, посвященный исторической фотографии: более 50 организаций из 34 европейских стран предоставили для проекта работы из своих фотоархивов и музейных коллекций. Общий объем архива — 2,2 миллиона изображений, сказано в сообщении, опубликованном в блоге Europeana.

В новую коллекцию вошли работы, сделанные в XIX—XX веках и охватывающие период первых 100 лет фотографии. Среди них можно найти как снимки первопроходцев, таких как Луи Дагер, Эдвард Мейбридж или Надар, так и малоизвестные фотографии Украины, фронтовые кадры Первой и Второй мировых войн, старинные фотооткрытки с пейзажами разных стран.

Для удобства просмотра, представленные в коллекции работы можно сортировать по типу, тематике и времени создания, а также искать нужные снимки по ключевым словам.

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