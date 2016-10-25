В "Борисполе" открылся пункт обмена Galaxy Note 7

Компенсацию за смартфон пользователи могут получить в стране прибытия.

В "Борисполе" можно обменять Galaxy Note 7 Facebook/Міжнародний аеропорт "Бориспіль"

В Международном аэропорту "Борисполь" начал работу пункт обмена взрывоопасных смартфонов, сообщается на странице аэропорта на Facebook.

Открытие подобного пункта обусловлено снятием смартфона с производства, а также запретом многих иностранных компаний перевоза Galaxy Note 7 на борту самолета. "Перед вылетом владельцы Galaxy Note 7 могут сдать свой телефон и получить компенсацию или другой смартфон в стране прибытия", говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что компания Samsung прекратила поставки Galaxy Note7 и призвала быстрее обменять эти смартфоны из-за угрозы взрыва. После этого в компании выпустили обновление, которое исключает перегрев Galaxy Note 7.

Позже стало известно, что пользователь смартфона из новой партии получил травмы пальцев из-за взрыва Galaxy Note, пострадал также ноутбук, от которого заряжалось устройство. 9 октября пользователи сообщили о третьем случае возгорания замененного смартфона.

10 октября компания решила приостановить производство Galaxy Note7.

Кроме того, самолет Delta Airlines рейса DL138, который совершал полет из Детройта в Амстердам, был вынужден совершить незапланированную посадку в Великобритании после того, как планшет Samsung загорелся и задымил салон самолета.