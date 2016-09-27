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Пользователь Samsung Galaxy Note 7 заявил о взрыве смартфона из новой партии

27 сентября в 15:10

Пользователь смартфона получил травмы пальцев, пострадал также ноутбук, от которого заряжалось устройство.

Galaxy Note 7
В Китае взорвался Galaxy Note 7 из новой партии
4pda.ru
Пользователь Samsung Galaxy Note 7  из Китая заявил о взрыве смартфона из новой партии, сообщает Bloomberg.

По словам 25-летнего Хуэя Реньджи, его смартфон взорвался менее чем через 24 часа после его приобретения. Взрыв привел к тому, что пользователь получил травмы двух пальцев, а MacBook, от которого он заряжал смартфон, был поврежден.

Некоторое время спустя взрыва Реньджи посетили официальные представители Samsung и предложили заменить смартфон, но пользователь отказался, мотивируя это тем, что больше не доверяет компании.

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Galaxy Note 7 был официально представлен 2 августа.  Спустя месяц Samsung приостанавила поставки Galaxy Note 7 после случаев со взрывами смартфонов. Причиной стали случаи воспламенения аккумуляторов при зарядке. Всего было обнаружено 35 смартфонов с неисправностью аккумулятора. Федеральное авиационное управление США, а также австралийские авиакомпании запретили пассажирам использовать Galaxy Note 7 на борту. 

Вместе с тем, из-за отзыва Galaxy Note 7 капитализация Samsung за два дня упала на 22 млрд долларов.

По материалам: ZN.UA
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Тэги смартфон Galaxy пользователь взрыв Samsung
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