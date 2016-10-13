Samsung планирует уничтожить все Galaxy Note 7

По мнению экспертов, уничтожение смартфонов пагубно скажется на окружающей среде.

Samsung уничтожит "огнеопасные" Galaxy Note 7 samsung.com

Компанияпланирует уничтожить 2,5 миллиона смартфонов Galaxy Note 7 вместо их переработки или восстановления, сообщает Motherboard.

По заявлению представителей компании, у них есть возможность безопасно утилизировать устройства. Вместе с тем, эксперты утверждают, что утилизация смартфонов пагубно повлияет на окружающую среду, в компании же никак не реагируют на подобные заявления.

Ранее сообщалось, что компания Samsung прекратила поставки Galaxy Note7 и призвала быстрее обменять эти смартфоны из-за угрозы взрыва. После этого в компании выпустили обновление, которое исключает перегрев Galaxy Note 7.

Позже стало известно, что пользователь смартфона из новой партии получил травмы пальцев из-за взрыва Galaxy Note, пострадал также ноутбук, от которого заряжалось устройство. 9 октября пользователи сообщили о третьем случае возгорания замененного смартфона.

10 октября компания решила приостановить производство Galaxy Note7.

Кроме того, самолет Delta Airlines рейса DL138, который совершал полет из Детройта в Амстердам, был вынужден совершить незапланированную посадку в Великобритании после того, как планшет Samsung загорелся и задымил салон самолета.