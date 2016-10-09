В США загорелся еще один замененный Galaxy Note 7

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Смартфон принадлежал 13-летней девочке.

Загорелся еще один Galaxy Note 7 4pda.ru

Еще один, уже третий по счету, замененный смартфон Galaxy Note 7 компании Samsung загорелся во время использования, сообщает The Verge

Смартфон принадлежал 13-летней Эбби Зуис, которая утверждает, что "почувствовала странное чувство жжения" во время использования Galaxy Note 7. После инцидента на смартфоне остались следы горения, похожие на те, которые были замечены на других устройствах. Кроме того, расплавилась также крышка Galaxy Note 7.

Представители компании Samsung заверили издание, что "воспринимают каждое заявление о подобных случаях с высочайшей долей серьезности" и что "безопасность пользователей стоит для них на первом месте".

Расследованием инцидента занялась также Комиссия по безопасности потребительских товаров США.

Ранее сообщалось, что компания Samsung прекратила поставки Galaxy Note7 и призвала быстрее обменять эти смартфоны из-за угрозы взрыва. После этого в компании выпустили обновление, которое исключает перегрев Galaxy Note 7.

Позже стало известно, что пользователь смартфона из новой партии получил травмы пальцев из-за взрыва Galaxy Note, пострадал также ноутбук, от которого заряжалось устройство.

Кроме того, самолет Delta Airlines рейса DL138, который совершал полет из Детройта в Амстердам, был вынужден совершить незапланированную посадку в Великобритании после того, как планшет Samsung загорелся и задымил салон самолета.