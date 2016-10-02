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Samsung возобновила продажи взрывающихся смартфонов Galaxy Note 7

2 октября в 11:05

Продажи смартфонов возобновлены в Южной Корее.

Galaxy Note 7
Samsung возобновила продажи Galaxy Note 7
samsung.com
Компания Samsung возобновила продажи своих флагманских смартфонов Galaxy Note 7 в Южной Корее спустя месяц после того, как они были приостановлены из-за случаев взрыва смартфонов, сообщает ВВС.

По словам представителей компании, взрывы были вызваны неполадками с аккумуляторами устройств. Всего было обнаружено 30 смартфонов с неисправными аккумуляторами, и компания заявила об отзыве 2,5 миллионов уже проданных устройств.

Вместе с тем, пользователи, которые уже обменяли смартфоны на новые, жалуются, что Galaxy Note 7 нагреваются во время разговора, а заряд батареи заканчивается слишком быстро.

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Ранее сообщалось, что компания Samsung прекратила поставки Galaxy Note7 и призвала быстрее обменять эти смартфоны из-за угрозы взрыва. После этого в компании выпустили обновление, которое исключает перегрев Galaxy Note 7.

Позже стало известно, что пользователь смартфона из новой партии получил травмы пальцев из-за взрыва Galaxy Note, пострадал также ноутбук, от которого заряжалось устройство.

Кроме того, самолет Delta Airlines рейса DL138, который совершал полет из Детройта в Амстердам, был вынужден совершить незапланированную посадку в Великобритании после того, какпланшет Samsung загорелся и задымил салон самолета.

По материалам: Русская служба Би-би-си
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Тэги смартфон Galaxy Samsung устройство продажи
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