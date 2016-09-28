Самолет Delta Airlines совершил экстренную посадку в Манчестере из-за возгорания планшета Samsung

Гаджет лежал под сиденьем салона бизнес-класса, где его оставил предыдущий пассажир.

Найденный в самолете планшет Samsung ManchesterEveningNews

Самолет Delta Airlines рейса DL138, который совершал полет из Детройта в Амстердам, был вынужден совершить незапланированную посадку в Великобритании после того, как планшет Samsung загорелся и задымил салон самолета, сообщило издание Manchester Evening News.

"Самолет благополучно приземлился и команда обслуживания компании Delta быстро нашла источник дыма, неполадку устранили, чтобы продолжить путешествие. Самолет уже прибыл в Амстердам", - рассказал пресс-секретарь авиакомпании.

Он также подчеркнул, что это был не Samsung Galaxy Note 7 и добавил, что безопасность пассажиров и членов экипажа является приоритетом номер один компании Delta.

Планшет нашли под сиденьем в салоне бизнес-класса, где его, как считают в компании, оставил предыдущий пассажир.

Как ранее сообщалось, компания Samsung прекратила поставки Galaxy Note7 и призвала быстрее обменять эти смартфоны из-за угрозы взрыва. После этого в компании выпустили обновление, что исключает перегрев Galaxy Note 7. И все же пользователи снова пожаловались на проблемы с аккумуляторами.

Вчера, 27 сентября, стало известно, что пользователь смартфона получил травмы пальцев, пострадал также ноутбук, от которого заряжалось устройство.

Также стало известно, что 25 авиакомпаний запретили использовать Galaxy Note7 на борту самолетов.

Вместе с тем, из-за отзыва Galaxy Note 7 капитализация Samsung за два дня упала на 22 млрд долларов.