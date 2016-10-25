Xiaomi анонсировала смартфон без рамок вокруг экрана

Экран устройства занимает 91,3% площади фронтальной панели устройства.

Xiaomi анонсировала смартфон Mi Note 2

Компания Xiaomi анонсировала выход нового фаблета , экран которого практически полностью лишен рамок, а корпус выполнен из керамики, сообщает Phonearena

Экран устройства занимает 91,3% площади фронтальной панели устройства. При этом диагональ дисплея составляет 6,4 дюйма. Смартфон оснащен процессором Snapdragon 821 с тактовой частотой 2,35 гГц. Оперативная память устройства составляет шесть гигабайт, а встроенное хранилище – 128 гигабайт. Емкость аккумулятора смартфона составила 4400 мАч.

Корпус устройства выполнен из керамики, а в специальной версии в него будут вставки из 18-каратного золота.

В середине января этого года компания Xiaomi представила свой новый смартфон Redmi 3. Устройство оборудовано дисплеем диагональю пять дюймов и разрешением 1280х720 пикселей, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 616 с графическим ускорителем Adreno 405, 2 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ встроенной памяти с поддержкой карт microSD объемом до 128 ГБ. Разрешение основной камеры составило 13 мегапикселей, а фронтальной – пять мегапикселей.