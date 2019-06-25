"А-Банк" запускает инновационное приложение и кредитную карту с лимитом до 200 тысяч гривень

А-Банк совместно с международной платежной системой Mastercard презентовал новую кредитную карту "Зелена", которая дает доступ к сумме в 200 000 грн без залога и поручителей со льготным периодом в 62 дня.

Карта оснащена чипом и бесконтактной технологии оплат Mastercard, что позволяет быстро и удобно рассчитываться в бесконтактных терминалах магазинов, АЗС, кафе, и других заведений. Также имеется cash-back до 20% на две выбранные категории. Ставки по кэшбэку могут меняться в зависимости от месяца. Минимальная сумма для вывода составляет 100 грн, а на счет можно получить не более 500 грн кэшбэка в месяц.

Вместе с тем, как заявил руководитель направления "Кредитные карты" Евгений Зайченко, на текущий момент для новых клиентов банка при использовании кредитных средств кэшбэк установлен выше, чем при оплате товаров или услуг за счет собственных денег.

Кроме того, новая карта имеет единственный в Украине вертикальный дизайн, выраженный в строгой лаконичности и контрастном сочетании оттенков с привычным логотипом в виде зеленого яблока. Ребро кредитки дизайнеры выделили цветом, что позволяет легко находить ее в кошельке или же в общей стопке с другими картами.

Как и все банковские продукты, "Зелена" отличается высокой защитой операций, может использоваться в платежных терминалах мира, и обслуживается бесплатно. Оформить ее можно бесплатно в считанные минуты, как в отделении банка, так и самостоятельно онлайн через форму сайта.

Руководствуясь потребностями современного мира, А-Банк обновил приложение для iOS, и прогнозирует скорый выпуск таких изменений для Android. Приложение реализовано на базе технологий Corezoid Process Engine и Deepmemo Rules Engine. Дизайн разработан компанией Middleware.

Меню оформлено в форме крутящегося барабана, благодаря чему все операции можно осуществлять, держа телефон в одной руке. Верхняя же часть экрана содержит всю информацию о картах, и позволяет клиентам визуально контролировать ее. Также стал доступен более широкий перечень операций. Например, клиенты могут осуществлять покупку валюты (евро и доллар) онлайн на сумму до 150 тыс. грн в сутки. Никаких дополнительных комиссий (даже при покупке за счет кредитных средств) за транзакцию нет, а курс покупки выгоднее, чем в отделении (он отображается до проведения операции).

Также клиенты смогут одним движением пальца перевести свою трату в рассрочку и оплачивать ее частями или же "привести друга из телефонной книги", получив за это бонусы лояльности.

Обновленный контакт-центр А-Банка имеет простой запоминающийся номер 7776 и позволяет в любое время получить профессиональную и оперативную помощь. По поручению клиента контакт-центр может совершать платежи, изменять секретные данные по карте и выполнять другие поручения.