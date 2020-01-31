"Створюй вдома"

Развитие малого и среднего бизнеса уже давно стало привычным и универсальным социально-экономическим лозунгом представителей власти и политиков в Украине.

Несмотря на ожесточенные дискуссии по другим вопросам — земельной и налоговой реформам, монетарной и фискальной политике, управлению государственным долгом и другим, с важностью поддержки малого предпринимательства не спорит, наверное, никто. Конечно, если говорить о реальном бизнесе, а не об использовании ФЛП для оптимизации налогов крупных компаний.

Двойные выборы в прошлом году принесли Украине масштабное обновление власти и… новые надежды, подкрепленные громкими заявлениями президента и правительства о доступных кредитах, крайне необходимых для развития малого бизнеса и ускорения экономического роста.

Материализацией этих планов стали создание Фонда развития предпринимательства на базе Германско-Украинского фонда, выделение бюджетных средств и одобрение правительством условий программы поддержки микро- и малого предпринимательства.

Согласно оценкам правительства, уже в этом году принять участие в программе смогут до 50 тысяч заемщиков. С учетом того, что на компенсацию процентных ставок выделены 2 миллиарда гривен, программа позволит охватить до 15–20 миллиардов гривен новых кредитов предприятиям и предпринимателям с годовым доходом до 50 миллионов гривен.

Для сравнения, по данным НБУ, на 1 декабря 2019 года общий объем кредитов субъектам хозяйствования с годовым доходом до 2 миллионов евро составил менее 2 миллиардов гривен. И хотя критерии НБУ и правительственной программы не совпадают, они достаточно близки, чтобы представить масштабы возможного роста портфеля кредитов в целевом сегменте.

Реально ли достичь роста на порядок кредитного портфеля микробизнеса (по классификации НБУ)? На первый взгляд, это кажется фантастикой. Но не будем забывать, что текущий портфель таких кредитов был сформирован банками в принципиально иных условиях, когда воспользоваться разного рода компенсациями или кредитными гарантиями могли единицы заемщиков. И из-за высокого кредитного риска и стоимости кредитов большинство до сих пор остается "за бортом" банковского кредитования. Поэтому, несмотря на ощутимый интерес банков к МСБ, у них было немного возможностей наращивать кредитование в этом сегменте.

При этом программа "Створюй вдома" подготовлена в тесном сотрудничестве правительства с банками и с учетом негативного прошлого опыта. Это помогло избежать наиболее критических недостатков, присущих многим предыдущим программам поддержки бизнеса.

Новая программа предусматривает сочетание инструментов поддержки, которые одновременно удешевляют кредит для заемщика (компенсация процентов) и снижают кредитные риски банков (портфельные кредитные гарантии). Это значительно расширяет круг потенциальных участников программы, ведь стоимость кредита и кредитный риск — два самых значительных фактора, ограничивающих сегодня доступ предпринимателей к кредитам.

Особого внимания в этом контексте заслуживает то, что программа ориентирована не только на расширение работающего бизнеса, но и на создание нового. И здесь ключевую роль должно сыграть условие о покрытии гарантией Фонда до 80% риска по кредитам стартапам с годовым доходом до 25 миллионов гривен. Обязательными требованиями к таким предпринимателям являются наличие опыта и бизнес-плана для реализации инвестиционного проекта.

Кроме того, решение банка о предоставлении кредита и является "допуском" к участию в программе, если заемщик отвечает формальным требованиям, определенным в постановлении правительства. Без каких-либо согласований с комиссиями или комитетами при местной власти или региональных органах министерств, как это нередко было раньше. Не будет тратиться время и на подтверждение со стороны Фонда гарантии по каждому кредиту, — гарантии будут предоставляться по портфелю кредитов в целом. Кстати, чрезмерная бюрократия (многочисленные справки и формы для всей цепи согласований) и продолжительность принятия и согласования кредитных решений (иногда до полугода и дольше) раньше часто приводили к потере смысла в получении кредита.

Еще одно преимущество программы в том, что суммы компенсации по конкретным кредитам на шесть месяцев наперед зачисляются на эскроу-счета и используются по мере выплаты кредита. Это позволит избежать характерных в прошлом ситуаций, когда из-за неравномерности поступления бюджетных средств клиенты вынуждены были несколько месяцев "тянуть" кредиты по полной ставке в ожидании компенсаций.

Если обобщить, то программа "Створюй вдома" существенно смягчает основные риски для банков и заемщиков, вместе с тем предусматривая сравнительно простое администрирование. Банки, принимавшие участие в процессе ее подготовки, уже стали или готовятся стать партнерами Фонда. И можно не сомневаться в том, что со временем количество банков — участников программы будет расти.