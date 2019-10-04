Современные элеваторы и логистическая инфраструктура — ключ к наращиванию экспорта

В прошлом году аграрной продукции экспортировали на более чем 18 млрд долл., что составляет 42% от общего объема экспорта из страны.

Половина этой суммы пришлась зерновые и масличные культуры. В 2018/2019 маркетинговом году в физическом выражении экспорт указанных культур достиг 54 млн т. Уже в ближайшие годы урожай зерновых и масличных культур может составить 100 млн т, а экспорт — 70 млн. Потенциально аграрный сектор может еще в 1,5–2 раза нарастить производство и экспорт этих культур за счет повышения урожайности. Ведь сегодня урожайность пшеницы в Украине составляет только 4 т/га, тогда как во Франции — 8 т/га, кукурузы — в среднем 7 т/га, хотя в штате Айова в США с подобными климатическими и погодными условиями фермеры получают 12–13 т/га. Однако наша страна уже сейчас столкнулась с дефицитом мощностей хранения и транспортной инфраструктуры.

Так, на сегодняшний день в Украине есть около 40–45 млн т мощностей для одновременного хранения урожая культур на всех элеваторах (которых в целом насчитывается около 1200), но 70% из них морально и физически устарели. Они построены в советское время, были ориентированы исключительно на работу на внутренний рынок, небольшие объемы хранения и незначительную динамику работы, мало механизированные и автоматизированные. Такие элеваторы не могут обеспечить стандарты качества и безопасности согласно потребностям рынка, а такие требования к украинскому зерну на мировом рынке растут. И сегодня у нас в стране есть только 100–150 элеваторов, которые могут обеспечить высокие стандарты качества хранения и безопасности зерна.

Дальнейший рост производства усилит дефицит мощностей хранения, а отсутствие достаточного количества современных технологических элеваторов, со своей стороны, будет сдерживать экспорт зерновых из Украины. В результате это может привести к кризису перепроизводства. Нехватка современных технологических элеваторов является одним из факторов, которые не только становятся преградой для развития потенциала аграрной отрасли, но и могут ослабить позиции нашей страны на мировом рынке по производству и экспорту зерновых в ближайшем будущем.

По оценкам Украинской зерновой ассоциации (УЗА), существует острая потребность в строительстве 300–400 новых технологических элеваторов, равномерно и географически справедливо распределенных по всей территории, где выращиваются зерновые и масличные культуры. Общий объем необходимых инвестиций в развитие таких новых мощностей хранения и сопутствующей инфраструктуры оценивается от 4,5 до 8 млрд долл.

В ближайшие три-пять лет ключ к успешному зерновому рынку — в инфраструктуре. Те компании, которые будут владеть инфраструктурой, в частности новыми технологическими элеваторами, способными обеспечить высокие стандарты качества и высокую динамику загрузки и отгрузки зерна, продолжат расти в аграрном секторе. Бизнес, который не будет вкладывать в инфраструктуру, соответственно, будет терять свои позиции, проигрывать в цене и уменьшать свои доходы. Хорошим примером здесь служат украинские компании "Кернел" и "Нибулон", которые еще 5–10 лет назад начали инвестировать в развитие собственной инфраструктуры в стране — в элеваторы, транспорт, речные и портовые терминалы. Сегодня эти компании — лидеры экспорта зерновых и масличных культур и обошли даже крупных международных трейдеров. Это логическое продолжение их инвестиционной политики по развитию собственной элеваторной инфраструктуры.

Выгоду от инвестиций в новые большие технологические элеваторы можно увидеть, если посмотреть на региональную концентрацию и экономику этих предприятий. Старые элеваторы, построенные в советское время, мало автоматизированы, занимают большую территорию, энергоемкие, хранят зерно насыпью на полу (отсюда сложность контроля качества и проблематичность загрузки и отгрузка зерна). Результаты опросов компаний-операторов элеваторов, которые были представлены на конференции "Новый vs Старый элеватор. Почему строительство нового элеватора выгоднее, чем ремонт и модернизация старого?", показали, что затраты старого элеватора на одну тонну хранения вдвое выше, чем нового, — 14 долл./т против 7 долл./т. Это следствие большей энергоемкости (старые расходуют 12 кВт∙ч против 7 кВт∙ч на новых на тонну хранения), больших налогов на землю и более высоких логистических расходов (новые элеваторы занимают до 2 га территории, а старые — 15–20 га). У старых элеваторов выше расходы на ремонтные работы из-за изношенности оборудования и старения зданий. Также они требуют в среднем до двух часов на загрузку железнодорожного вагона, тогда как новые — всего 10–15 мин. Новый элеватор может одновременно загружать, сушить и отгружать по несколько культур, а для старого элеватора загрузка и отгрузка даже одной культуры является сложным технологическим процессом.

Итак, инвестиции в инфраструктуру, новые технологические и автоматизированные элеваторы являются довольно выгодными и обеспечат стабильный рост доходов для таких компаний. Понятно, чтобы построить новый элеватор, нужно инвестировать от 10 до 20 млн долл., но есть примеры, когда они окупаются всего за два года. Дефицит инфраструктуры общего пользования создал большие технические преференции, дающие значительный экономический эффект инвесторам, которые вкладывали средства и работали над развитием инфраструктуры много лет.

Если рассмотреть региональное размещение элеваторов, то тут тоже есть несколько проблем. Как известно, 98% экспорта зерна идет через порты Украины, и 62–70% зерна транспортируется по железной дороге от элеваторов до портов. Давно построенные элеваторы — небольшие, старые, с малыми железнодорожными ветками (где не вмещаются 54 вагона), не могут сформировать целый поезд. Они стали неэффективными, "Укрзалізниця" перестала подавать им вагоны, признав станции близ таких элеваторов "малодеятельными". УЗ предлагает грузить зерно с таких станций за дополнительную плату, которая на 250–300 грн за тонну груза превышает стоимость перевозки с маршрутных станций.

"Укрзализніця" для себя определила 150 маршрутных станций, с которых она готова забирать грузы вагонами. Данные прошлого маркетингового года показали, что только 75 маршрутных элеваторов из 1200 имеющихся в Украине отгрузили 50% зерна, предназначавшегося для отправки в порты на экспорт, фактически осуществив 3–4 оборота за год. Также, по нашим расчетам, агропроизводители, работающие с маршрутными элеваторами, могут получать 1 тыс. грн дополнительного дохода с гектара за счет более низких логистических затрат по сравнению с отгрузкой зерна с малодеятельных элеваторов и станций. Проблему дефицита элеваторов и сложности отправки зерна по железной дороге усугубляет изменение климатических зон и погодных условий. Сейчас зерновые и масличные культуры начали успешно выращивать в западных и северных областях Украины, где исторически элеваторов было мало.

Однако фактически сегодня сложилась ситуация, когда "Укрзалізниця" управляет инвестиционной привлекательностью производства зерна в региональном разрезе. Это неправильно, и задача государства формировать политику таким образом, чтобы железная дорога как государственный монополист согласовывала свои действия с Министерством экономики, чтобы можно было расширить инфраструктурные возможности по всем регионам. Украинская зерновая ассоциация, со своей стороны, начала работу с "Укрзалізницею" для того, чтобы соотнести возможности железной дороги с регионами, где выращивается зерно. Государственно-частное партнерство могло бы частично решить проблему с доездом от малодеятельных станций, если бы частному бизнесу позволили оперировать локомотивной тягой по аналогии с тем, как он эффективно решил проблему нехватки зерновозов, которых в стране сейчас насчитывается около 25 тыс.

С другой стороны, УЗА предложила "Укрзалізниці" дать карту станций, которые она считает малодеятельными, но которые потенциально могут стать маршрутными. Бизнес может там построить мощные новые технологические элеваторы. Это наша задача — помочь бизнесу решить инфраструктурные и логистические проблемы с доставкой зерна. Принимая во внимание значительный потенциал увеличения производства зерна и масличных культур, инвестиции в новые элеваторные объекты дадут хорошую отдачу и короткую окупаемость за счет высокой оборотности новых элеваторов. Для инвесторов сейчас невспаханное поле в этом секторе. Те компании, которые первыми отреагируют на дефицит инфраструктуры хранения и логистической инфраструктуры, смогут и в дальнейшем расти на рынке. Украина же без проблем сможет сохранить и даже усилить свои позиции на мировом рынке.