Не в коня корм

Создается впечатление, что нашему правительству более интересно привлекать дорогие средства на международных рынках капитала, чем использовать уже доступные и дешевые кредитные ресурсы МФО. На сегодняшний день у трех крупнейших наших партнеров из числа международных финансовых организаций доступны для Украины, но не используются около 6,8 миллиарда долларов.

Президентский указ №837/2019 от 9 ноября 2019 года поставил перед правительством Украины задачу: в течение следующего года увеличить выборку по кредитам МФО вдвое. То есть использовать дешевые инвестиции с целью преодоления проблем, стоящих перед экономикой страны и мешающих нам начать ездить по новым дорогам, экономно использовать тепло и электрическую энергию, употреблять чистую воду и решать экологические проблемы. Фактически это самые важные направления кредитования Украины международными финансовыми организациями.

Впрочем, сейчас по проектам Международного банка реконструкции и развития (МБРР) неиспользованными остаются 1,5 млрд долл. (кредитный портфель этого банка на сегодняшний день составляет 2,3 млрд), по проектам Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) — 1,8 млрд евро (кредитный портфель — 3,9 млрд), по проектам Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) — 3 млрд евро (кредитный портфель — 3,6 млрд). ЕИБ вышел своеобразным победителем в этой "борьбе".

ЕИБ является одним из крупнейших в мире государственных заимодателей, учреждением, финансирующим проекты развития, и институтом Европейского Союза. Украина не является членом ЕИБ, но с 2005 года у нас есть подписанное Рамочное соглашение, позволяющее пользоваться дешевыми кредитными ресурсами. С середины 2006-го началась подготовка первых проектов в сфере энергетики и строительства дорог. Минимальный объем кредита ЕИБ должен составлять 25 млн евро, доля кредита банка — равняться 50%. Первые проекты банка готовились при участии ЕБРР, уже работавшего в нашей стране с 1992 года. Кредитный портфель ЕИБ в Украине на конец 2012-го составлял 1291 млн евро, реализация проектов происходила быстрыми темпами. Для проектов по развитию инфраструктуры ЕИБ предоставляет кредитные ресурсы на период до 20 лет с льготным периодом до шести лет, ставка кредита низкая и состоит из базовой ставки (EURIBOR) и административных расходов банка.

За годы сотрудничества ЕИБ инвестировал в экономику Украины 5,8 млрд евро и продолжает готовить новые проекты. На сегодняшний день кредитный портфель ЕИБ в нашей стране насчитывает 19 действующих проектов. На протяжении 2020 года половина из них будет закончена. Часть проектов будет закрыта, а невыбранные средства кредитов — аннулированы банком. По некоторым проектам, которые реализуются успешно, но работы по которым не будут завершены в предусмотренные международными соглашениями сроки, правительство Украины готовит обращение к руководству ЕИБ о продлении этих сроков.

В 2019 году успешно закончилась реализация "Укрзалізницею" проекта "Бескидский железнодорожный туннель" (строительство Бескидского туннеля) на сумму 55 млн долл. Выборка составила 99,2%, цель проекта — строительство туннеля на участке Бескид—Скотарское Международного транспортного коридора №5 — успешно достигнута. Реализуются два проекта "Укрэнерго", внедряемых ЕИБ совместно с ЕБРР: "Строительство воздушной линии 750 кВ Ровненская АЭС — Киевская" и "Строительство воздушной линии 750 кВ Запорожская АЭС — Каховская" на сумму 150 млн и 175 млн евро соответственно. Проекты повысят надежность электроснабжения потребителей центральной части Украины и потребителей Южной энергосистемы. Выборка средств по ним составляет 102,5 млн евро (68,3%) и 72,7 млн евро (42%) соответственно. До окончания проектов остался год, и есть уверенность, что они будут реализованы в полном объеме в сроки, предусмотренные международными соглашениями. Еще один проект — "Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог на подходах к г. Киеву", или "Украина — Европейские дороги в Украине ІІ". Соглашения по проекту были подписаны в 2011-м, и в первые годы его реализовывали быстрыми темпами. После перенесения последней даты использования средств на конец 2020 года появится возможность реализовать этот кредит.

У других проектов, находящихся сегодня в кредитном портфеле ЕИБ в Украине, низкий уровень выборки, поэтому отсутствует уверенность в их реализации в полном объеме в запланированные сроки. По десяти проектам выборка средств вообще не осуществлялась. По проекту "Развитие системы водоснабжения и водоотвода в г. Николаев" реализация началась восемь лет назад, но на сегодняшний день выборка составляет всего 32% от суммы кредита. Это был первый проект, который ЕИБ и Украина в 2008 году начали готовить со 100-процентным финансированием банка. Его цель — приведение системы очистки и подачи потребителям питьевой воды к европейским стандартам. Переговоры состоялись в январе 2010-го, финансовое соглашение было подписано в феврале того же года, соглашение по проекту вступило в силу в сентябре 2012-го, сумма предоставленного займа — 15,54 млн евро, срок погашения кредита составляет 15 лет. Фондом Восточноевропейского партнерства (Е5Р) были выделены грантовые средства в сумме 5,11 млн евро, а также дополнительные средства — от Целевого фонда технической помощи в рамках Восточноевропейского партнерства. Проект не реализован до сих пор. И только в конце декабря 2019 года Верховная Рада ратифицировала соглашение о предоставлении Фондом Е5Р Украине грантовых средств, выделенных еще в 2011-м.

Финансовое соглашение между Украиной и ЕИБ "Основной кредит для аграрной отрасли Украины" было подписано 28 декабря 2015 года. Бенефициарами были определены малые и средние предприятия и учреждения со средним уровнем капитализации в аграрном секторе Украины, а его цель — финансирование аграрного сектора Украины, в частности проектов в направлениях зерновых и масличных культур, рыбного хозяйства и аквакультуры. Финансовое соглашение вступило в силу 23 октября 2016 года, сумма займа — 400 млн евро, условия получения кредита: одноразовая комиссия в сумме 50 тыс. евро, отсутствие комиссии по обязательствам, цена — EURIBOR плюс спред менее 1%. В экономике Украины аграрный сектор играет важную роль, и получение дешевого кредита от международной финансовой организации на 12 лет — это ожидаемая и желательная инвестиция, но выборка средств кредита не началась, хотя состояние выполнения кредита определено украинской стороной как "относительно удовлетворительное" (очень хотелось бы понять, состояние какого кредита можно назвать в таком случае неудовлетворительным).

Зато Министерством аграрной промышленности успешно использован грант на тренинги и обучение персонала, предоставленный в поддержку этого кредита. Украинской стороной осуществляются меры по продлению последней даты подачи заявки на использование средств. Тогдашняя заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Инна Метелева публично пообещала, что с 2020 года кредитные средства ЕИБ станут доступны для реализации проектов. Она отметила, что история этого кредита началась еще в 2015 году, когда ЕИБ определился относительно сотрудничества с Украиной по подготовке кредита, и проект был инициирован. То есть подписание финансового соглашения с Украиной было инициацией кредита, и вот сейчас он "возвращается к активной фазе". Это произойдет в том случае, если ЕИБ продлит срок выборки на период, удовлетворяющий украинскую сторону (предыдущий срок использования средств составлял 48 месяцев и истек 28 декабря 2019 года).

В конце октября 2019 года ЕИБ принимал участие в экономическом форуме, состоявшемся в Мариуполе. И в рамках этого форума ЕИБ, правительство Франции и городская рада подписали Декларацию о намерениях по развитию инфраструктуры муниципального водообеспечения в городе Мариуполе. ЕИБ выделяет городу кредит в размере 35 млн евро с целью модернизации систем водообеспечения и канализации города, достижения экономии энергии, уменьшения потерь воды и улучшения работы очистительных сооружений. Глава представительства ЕИБ в Украине Жан-Эрик де Загон акцентировал внимание на том, что ЕИБ является самым опытным и крупным международным кредитором сектора воды во всем мире. Правительство Франции планирует предоставить Мариуполю техническую помощь в виде гранта для его подготовки и кредит в размере 64 млн евро на строительство новой установки для питьевой воды.

Хорошие новости для города, недавно пострадавшего от аварии водопровода и канализации, но еще в 2015 году Украина подписала финансовое соглашение по проекту "Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины" на 400 млн евро. Модернизация сетей поставки воды и замена оборудования канализации были среди целей этого проекта. Города разрабатывали проекты на основании методики, подготовленной группой экспертов и утвержденной специалистами ЕИБ, и подавали их в Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины. Мариуполь был среди городов, подававших проекты, но они не были утверждены министерством. Конечный срок реализации крупного проекта ЕИБ — июль 2021 года.

Коллеги из экономического блока правительства и ученые, работающие с вопросами государственного долга и международных кредитов, часто спрашивают меня: почему неиспользование кредитов международных организаций не обсуждают на заседаниях правительства и круглых столах, не созывают срочные конференции и семинары? У нас достаточно своих средств на реструктуризацию коммунальной сферы Украины? Или мы уже перестали закрывать двери перед студентами во время сильных морозов, потому что не можем обогреть аудитории? Или, наконец, наши аграрии начали получать в банках дешевые кредиты на развитие своего производства? Или же мы покупаем троллейбусы и автобусы для перевозки граждан и больше не выпадаем из сломанных "маршруток"?

И в завершение. Украина не использует не только средства МФО: Европейской комиссией переданы около 16 млрд евро помощи в виде грантов и кредитов, половину из которой (почти 8,8 млрд долл.) Украина не использовала. Наша страна не является ни членом Европейского Союза, ни членом ЕИБ и, соответственно, не платит членские взносы, но получает от ЕИБ дешевые кредитные ресурсы и годами их не использует на проекты, необходимые экономике нашего государства. Таким образом, для организаций европейского сообщества, учитывая тесные рабочие контакты между институтами Евросоюза и правлением ЕИБ, картина отношений в сфере кредитования экономики и донорской помощи Украине выглядит крайне негативной.