В декабре 2019 года глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев зарегистрировал проект закона №2634, вносящий изменения в Налоговый кодекс о налогообложении налогом на добавленную стоимость (НДС) электронных услуг. Идея вызвала общественный интерес. Сразу следует отметить, что в европейских странах он называется "налог GAFA" и является отдельным налогом. В России и Беларуси — "налог на Google", но по своей сути он расширяет базу налогообложения НДС (с применением ставки именно НДС).

За что и сколько будем платить

Согласно законопроекту №2634 в Украине электронные услуги облагаются налогами НДС. В состав плательщиков НДС добавлено "лицо-нерезидент, поставляющее физическим лицам электронные услуги, место поставки которых расположено на таможенной территории Украины, или являющееся посредником в операциях по поставке таких услуг".

По нашему мнению, необходимо понимать не только процесс введения, но и будущие последствия положений о "налоге на Google", в частности и о стоимости товаров и услуг. И если в Украине мы можем только спрогнозировать повышение или снижение стоимости электронных услуг, то в странах, которые его ввели, — увидеть на практике, как это повлияло на конечных потребителей.

Налог на добавленную стоимость — это непрямой налог, входящий в цену товаров и уплачиваемый покупателем, но его учет и перечисление в государственный бюджет осуществляет продавец (налоговый агент). Из этого простого определения понятно, что НДС включается в стоимость услуг, а соответственно, может быть включен и в стоимость электронных услуг.

Перечень электронных услуг, согласно нормам законопроекта №2634, не является исключительным. Но среди тех, что определены в Налоговом кодексе Украины, нужно выделить:

— предоставление доступа к информационным, коммерческим, образовательным и развлекательным электронным ресурсам и другим подобным ресурсам;

— предоставление в пользование облачных технологий для размещения данных и т.п.;

— оказание рекламных услуг в сети Интернет, мобильных приложениях и других электронных ресурсах.

То есть подписки на электронные ресурсы, получение пространства для работы (для хранения информации), рекламные услуги в сети Интернет, если их поставщиком является лицо-нерезидент, с большой вероятностью могут подорожать на сумму НДС, которая должна быть уплачена в бюджет. А поскольку никаких льготных ставок или переходных периодов не предусмотрено, то можно говорить о повышении стоимости на 20%.

Впрочем, это прогноз с учетом специфики НДС, но он исключает субъективный критерий лица-нерезидента, который может повысить стоимость предоставленных им услуг не на 20%, а, например, на 10%, взяв часть расходов на себя. Или вообще не увеличивать стоимость электронных услуг, беспокоясь о вероятном уменьшении числа пользователей его услугами.

Неевропейская модель

Для понимания последствий введения "налога на Google" для пользователей электронных услуг необходимо обратиться к опыту иностранных государств, в которых он функционирует, и оценить стоимость электронных услуг именно там.

Так, в России этот налог действует с января 2017 года. Уже перед его введением компания Amazon сообщила пользователям, пользующимся платформой Amazon Web Services (AWC), о повышении стоимости услуг на 18% после принятия изменений в законодательство РФ о налогообложении НДС электронных услуг. Аналогичное сообщение получили и пользователи Google Диск.

Вместе с тем такие компании, как Apple, Wargaming и Sony, платят налог самостоятельно, не повышая стоимости предоставленных ими электронных услуг.

В целом в 2017 году сумма налога в России, уплаченная в бюджет, составила 9,4 миллиарда рублей, а в 2018-м достигла 12 миллиардов. При этом в 2019 году на учете в контролирующем органе РФ находилось 1089 компаний.

С 2019 года ставка налога в РФ выросла с 18 до 20%. Например, Facebook сообщил о подорожании рекламных услуг на 20% после этих нововведений.

В Беларуси "налог на Google" действует с 2018 года, его ставка составляет 20%. Бюджет Беларуси получил почти 16 миллионов белорусских рублей (свыше 170 млн грн) за 2018 год в виде доходов от этого налога. На учете находятся 59 иностранных компаний.

Например, в App Store все приложения сразу подорожали на 20%, тогда как Google будет сам платить налог за своих пользователей.

Напомним, что во Франции в июле 2019 года утвердили "налог GAFA". Ставка налога — всего 3%, и он распространяется на компании с прибылью свыше 750 миллионов евро. После подписания соответствующего закона президент США Дональд Трамп сказал, что в ответ обложит налогом французские вина. Последствием подобных действий стало то, что этот налог во Франции отложили до конца 2020 года.

Италия и Чехия лишь с 2020 года планируют вводить налог на GAFA. Молдова в 2020-м вводит 20-процентный налог для поставщиков ІТ-услуг. Таким образом, пока исследовать влияние на потребителей электронных услуг такого нововведения в этих странах невозможно.

Проанализировав иностранный опыт, следует заметить, что украинская модель введения этого налога больше напоминает белорусскую и российскую, чем европейскую.

Интернет-услуги не являются услугами первой необходимости, поэтому нельзя на 100% быть уверенным в том, что введение налога автоматически приведет к пропорциональному увеличению стоимости предоставленных услуг. Важна также ситуация на рынке, формирующая спрос и предложение по интернет-услугам.

Чего ожидать в будущем? По нашему мнению, вполне вероятно принятие этого законопроекта с учетом того, что он поможет увеличить доходы в госбюджет. Его принятие и введение налога приведут к росту стоимости электронных услуг для потребителей. Частично или полностью налоговое бремя будет переведено на потребителя, это уже будет отдано на усмотрение компании.

Соответственно, предлагается вводить подобный налог с учетом именно европейской модели налогообложения, с постепенным повышением его ставки и льготным периодом для адаптации иностранных компаний к требованиям нового отечественного законодательства.