Как ограничение независимости НБУ повлияет на кошельки украинцев

В последнее время мы все чаще слышим призывы отдельных политиков и даже высших должностных лиц в правительстве ограничить независимость Национального банка Украины. В частности, недавно прозвучало предложение уменьшить полномочия правления НБУ в реализации монетарной политики, передав его прерогативу по установлению учетной ставки Совету по финансовой стабильности.

К сожалению, у многих политиков, от которых в той или иной степени зависит макроэкономическая стабильность в государстве, очень короткая память. Можно напомнить 1993 г., когда Национальный банк предоставлял прямые кредиты Кабинету министров под финансирование отдельных отраслей. И одновременно правительство определяло для НБУ стоимость этих кредитов. Очень скоро это привело к гиперинфляции. В частности, в 1993 г. она составляла 10100%, то есть цены в Украине выросли более чем в 100 раз всего за год. А Национальный банк в скором времени начал печатать купюры номиналом в 1 миллион купоно-карбованцев (рис. 1), но их реальная покупательная способность была очень низкой.

Почти все украинцы одновременно стали "миллионерами", но за эти миллионы не очень много можно было купить. Экономика перестала работать, и реальный ВВП в

1994 г. сократился на 23%! Украина долго еще преодолевала последствия этого гиперинфляционного пике, и реальный рост экономики восстановился только в конце 1999-го. Поэтому прежде чем пытаться что-либо изменить, важно определить и осознать, что подразумевается под термином "независимость" центрального банка, и какие в случае тех или иных изменений могут быть последствия для экономики и населения. С формальной точки зрения, также в этом случае де-факто будет нарушена статья 99 Конституции Украины, согласно которой Национальный банк должен выполнять свою основную функцию — обеспечение стабильности денежной единицы.

Мировой опыт свидетельствует, что именно независимость центрального банка является гарантией того, что будет обеспечиваться ценовая стабильность, то есть инфляция будет находиться под контролем. И вместе с тем зависимый от прихотей правительства или политической власти центральный банк является генератором высокой инфляции, девальвации местной валюты, роста волатильности и утраты в итоге макроэкономического равновесия в экономике. Поучителен современный печальный опыт африканской страны Зимбабве, где центральный банк полностью потерял независимость, и, как следствие, только месячная инфляция в 2008 г., по оценкам экспертов, достигла десятков миллиардов (!) процентов (официальные органы статистики прекратили подсчитывать индекс инфляции в этот период). А Резервный банк Зимбабве напечатал купюру 100 триллионов зимбабвийских долларов, которая останется в истории печальным артефактом несовершенной макроэкономической политики властей (рис. 2).

Современная концепция независимости центрального банка определяется как закрепленная законодательно институциональная способность проводить монетарную политику для достижения определенных целей независимо от директив или каких-либо других форм вмешательства со стороны политиков, правительства или других групп интересов. Одновременно это должна быть гарантированная законом защита от политического давления относительно не только монетарной политики, но и всех без исключения функций центрального банка как регулятора (пруденционный надзор и регулирование, платежные системы и т.п.).

Аргументы в пользу независимости центрального банка в основном базируются на склонности политиков решать проблемы социального характера, занятости и экономического роста не за счет структурных реформ, что требует более длительного времени, чем политический цикл. А скорее, за счет избыточной монетизации экономики, которая может дать видимость улучшения в коротком периоде, но следствием этого может быть потеря ценовой стабильности в перспективе. В долгосрочном периоде такие действия, как правило, приводят к устойчивой инфляции, не обеспечивая при этом дополнительной занятости, а также к снижению реальных доходов населения.

Другим весомым аргументом в пользу независимости центрального банка является то, что изменения процентной ставки действуют на экономику со значительными временными лагами в условиях существенной неопределенности. Для Украины этот период может составлять до года или даже больше. Поэтому решения должны базироваться на перспективной оценке экономической ситуации, сделанной профессиональными экспертами, а не под давлением текущей конъюнктуры.

Следует обратить внимание, что независимость может делиться на целевую и операционную, или инструментальную. Целевая независимость предоставляет центральному банку право самостоятельно выбирать собственную цель. Но существует ряд стран, где целевые параметры центральный банк определяет вместе с правительством. В таком случае это предполагает высокую степень координации политик правительства и центрального банка. Установление единой цели создает лучшие предпосылки для обеспечения подотчетности как центрального банка, так и правительства по достижению целевых показателей по инфляции.

Вместе с тем в мире существует безоговорочный консенсус, что инструментальная или операционная независимость является, с одной стороны, самым важным аспектом общей независимости, то есть способности центрального банка использовать весь спектр монетарных инструментов без вмешательства и ограничений со стороны других органов государственной власти. А с другой стороны, она должна быть законодательно подкреплена персональной и финансовой автономией центрального банка.

Другой стороной медали независимости являются прозрачность и подотчетность. Прозрачная монетарная политика — это политика, которая является четко определенной (по правилам), понятной и простой, а также базируется на регулярной коммуникации центрального банка с обществом. Фактически прозрачность должна решать проблему асимметричной информации между ним и обществом. Это уменьшает неопределенность в принятии решений субъектами экономики и повышает репутацию центрального банка. Прозрачность фокусируется на достоверности экономической информации, описывает процесс принятия решений и предоставляет аргументацию по этим решениям, делает объявления о решениях оперативными и для всего общества.

Элементы подотчетности включают обнародование и публикацию регулярных отчетов о монетарной политике, обсуждение и слушания в органах власти, средствах массовой информации, а также конференции, семинары и другие каналы коммуникации с обществом.

Поэтому независимость обязательно должна сопровождаться усилением прозрачности и подотчетности в деятельности центрального банка. А ограничение независимости НБУ прежде всего ударит по реальным доходам населения из-за более высокой инфляции и ее нестабильности.