Дешевые кредиты 5–7–9 для малого бизнеса в Украине

В условиях эпидемии коронавируса анонсированная ранее государством поддержка малого бизнеса по программе кредитования микробизнеса 5–7–9 стала еще более актуальной. Является ли программа государственной помощью, при чем здесь Антимонопольный комитет и как компаниям получить поддержку, не нарушая правила государственной помощи?

Стараниями государства могут родиться стартапы, а действующие небольшие компании —повысить обороты бизнеса благодаря льготным условиям банковского кредитования.

Основная идея программы состоит в том, что государство вкладывается в малый бизнес и пытается его развить, предоставляя возможность занять средства у банков поневысоким ставкам в 5–7–9% годовых. В этой схеме банки отказываются от рыночных процентных ставок по кредитам в пользу компаний, но не потому, что занимаются благотворительностью, а из здравого интереса получить государственную компенсацию недополученных процентов или за счет государственных гарантий.

В конце марта Министерство финансов и Министерство развития экономики объявили, что с целью предотвращения распространения COVID-19 правительство включило в программу компании, производящие лекарственные средства, медицинские препараты или оборудование, а также занимающиеся доставкой продуктов и уходом за больными в условиях карантина. Оригинала принятого постановления пока не отыскать на правительственном сайте, чтобы наверняка сказать о масштабах государственной поддержки микробизнеса в условиях вспышки COVID-19. Но на сайтах министерств уверяют об увеличении суммы кредита, финансировании оборотного капитала и возможности вступить в программу до 1 сентября 2020 года.

Для того чтобы стать участником программы, компании должны соответствовать определенным критериям и выполнить требования государства и банков, в том числе по ограничению размера государственной помощи. В программе 5–7–9есть оговорка о невозможности получения кредитов компаниями, которые вместе с другими участниками группы связанных с ними контрагентов уже преодолели барьер государственной заботы в 200 тыс. евро по любым программам государства за последние три года.

С августа 2017 года, когда в Украине начал действовать Закон "О государственной помощи субъектам хозяйствования", практически каждую инициативу власти поддержать компании государственным ресурсом должен проверить Антимонопольный комитет Украины на наличие признаков государственной помощи и возможность ее предоставления без существенного вреда для конкуренции.

Чтобы назвать госпрограмму государственной помощью,ее должны характер изовать четыре признака, которые покажут, что предоставленные отдельной компании бюджетные средства улучшают ее конкурентное положение. Для актов органов власти статус государственной помощи будет означать, что Антимонопольный комитет будет определять, разрешать ли предоставление госпомощи.

Но есть исключение, при которомо государственной помощи не нужно сообщать в Антимонопольный комитет. Правилами госпомощи установлен предел в эквиваленте 200 тыс. евро по всемвозможным формам государственной помощи для одной компании за трехлетний период, которая не оценивается по правилам такой помощи и считается недостаточно значительной, чтобы нарушать баланс конкуренции.

Антимонопольный комитет в разъяснениях 2017 годасообщил, что он не принимает решений об отнесении программ государства к незначительной государственной помощи, и это должен делать сам государственный орган. В отдельных решениях о государственной помощи комитет подсказывает органам власти о том, что в их программах поддержки должен быть указан статус помощи как незначительной.

Раскладывая программу 5–7–9 по присущим госпомощи признакам, я бы сказала, что программа является государственной помощью. Потому что дешевые банковские кредиты стали возможны благодаря выделенным из бюджета 2 млрд грн. В результате отдельная категория компаний —микробизнес— экономит собственные расходы на ведение бизнеса, и банки в выигрыше, поскольку продают больше банковских услуг, еще и под гарантии государства. Такая государственная забота об отдельной категории компаний может оказать влияние на конкуренцию между компаниями и сферами экономики в целом.

С учетом предостережения о невозможности стать участником программы, если сумма госпомощи превышает 200 тыс. евро, очевидно, что программа принималась как незначительная государственная помощь и не требует сообщать о ней в Антимонопольный комитет.

Для компаний это означает, что, оставаясь в пределах незначительной суммы помощи, волноваться о законности программы дешевых кредитов не приходится, и риски возврата средств по этой программе минимальны.

Но компаниям придется поломать голову, как добросовестно показать при получении дешевых кредитов, что не был превышен барьер государственной помощи в 200 тыс. евро по любым другим программам государства за последние три года.

Чтобы стать участником программы, нужно подсчитать общую сумму помощи, полученной претендентом на кредит вместе с участниками группы связанных с ним контрагентов. Суммировать придется любые формы государственной помощи, такие как налоговые льготы, сниженные арендные ставки, списание задолженности перед бюджетом, государственные/местные гарантии или другие расходы госбюджета или бюджетов отдельных населенных пунктов.

С самим подсчетом может быть проблема. Непонятно, как отреагируют предоставители помощи в случае, если приподсчете общего объема полученных государственных ресурсов получится сумма в 199 тыс. евро, и как именно подсчитать суммы помощи по отдельным ее формам.

Потому что, например, государственная гарантия по программе 5–7–9 имеет сложный алгоритм расчета суммы возможной госпомощи, и желательно было бы иметь соответствующие нормы в законе либо рекомендации/ разъяснения комитета, что может быть объемом государственной помощи по гарантии.

Как по мне, существует риск, что предоставитель государственного ресурса и его получатель могут ошибиться и неверно подсчитать весь объем полученных государственных ресурсов или вообще не понять алгоритм подсчета из-за особенностей форм государственных мер.

Сейчас уверенности в том, что предоставители, компании и банки правильно посчитают всю государственную помощь в пределах 200 тыс. евро, нет. Поэтому в программе 5–7–9 риски предоставления неконтролируемого государственного ресурса в сумме более 200 тыс. евро остаются.

В любом случае у Антимонопольного комитета будет возможность разобрать программу 5–7–9по косточкам, когда он получит ежегодный отчет от ответственного за программу министерства о всей предоставленной им в течение 2019 годапомощи, как обязывает это делать законодательство о государственной помощи.

В целом правила государственной помощи достаточно лояльны к госфинансированию различных программ для малого и среднего бизнеса. В Евросоюзе работает множество таких программ с разрешения Европейской комиссии. Учитывая, что правила государственной помощи работают в Украине всего около трех лет, их совершенствованию нет предела. Поэтому у бизнеса есть надежда увидеть в недалеком будущем простые и понятные формулы определения незначительной государственной помощи для поддержки бизнеса в Украине. Это придаст уверенности в соблюдении закона о государственной помощи субъектам хозяйствования и в отсутствии рисков ее возврата.

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