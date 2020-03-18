День песца

Слишком много проблем накопилось как в мировой экономике, так и в украинской, чтобы пройти "коронакризис" с минимальными потерями. Все было плохо и до карантина, он просто усугубит ситуацию, — теперь последствия ощутит каждый украинец.

Сама необходимость карантина при минимуме заболевших — первое из этих последствий. Если бы украинская медицина не трещала по швам и была способна обеспечить всем заболевшим надлежащую помощь, можно было бы и не спешить с карантином. Но мы не можем позволить себе такую роскошь и обязаны сделать все, чтобы заразилось минимальное количество украинцев.

Заплатить за это придется дорого. Так же, как и в медицине, в украинской экономике есть годами копившиеся проблемы, обостряющиеся во время болезни. Засилье сырьевого экспорта и дорогой импорт в торговом балансе привели к нашей хронической зависимости от мировых цен на сырье. Недостаточная диверсификация рынков сбыта поставила нас в прямую зависимость от экономического состояния наших немногочисленных торговых партнеров, которых свалил коварный вирус.

Ключевой украинский экспорт — зерновые и металлы. С учетом глобального карантина и сокращения капитальных инвестиций спрос на металлы расти в ближайшее время не будет. Но кушать люди, конечно, не перестанут, и даже меньший, чем ожидалось, урожай зерновых может стать нашей последней надеждой, но… Во-первых, мы продаем чистое сырье, даже не муку, то есть напрямую зависим от способности предприятий других стран в условиях карантина это сырье переработать, превратив в настоящую еду. Во-вторых, если снижение стоимости нефти на мировых рынках продолжится, сырьевые товары, в том числе и наши металлы с зерном, начнут дешеветь. То есть наши экспортеры могут не получить той выручки, на которую рассчитывают.

Импортеры будут переживать очень тяжелые времена из-за торговых ограничений и падения спроса. Сократятся и поступления от трудовых мигрантов, которые дают нам почти 13 млрд долл. ежегодно. Экономика внутри страны будет парализована карантином. И это проблема, так как в силу все тех же хронических проблем ее главным драйвером роста в последние годы был исключительно потребительский спрос. А его не будет из-за карантинных ограничений и снижения доходов населения.

Карантин для бизнеса — сильнейший удар. Сферы услуг, развлечений, транспорта и торговли, общественного питания ощутят массу проблем. Даже если арендодатель пойдет навстречу и не потребует плату за период карантина, платить персоналу и оплачивать коммунальные надо. А заработать невозможно. Часть сотрудников уволят, часть отправят в неоплачиваемые отпуска, часть переведут на удаленную работу, если есть такая возможность. Причем принятый карантинный закон предполагает формулировку "без сохранения заработной платы". То есть работать люди будут, а деньги получать — нет.

На начало февраля задолженность работодателей по выплате зарплат уже перевалила за 3 млрд грн, причем 62% долгов сформировали экономически активные компании, а не банкроты. Эта цифра в следующие месяцы будет расти в прогрессии, как и число банкротств, ведь карантин теперь официально может считаться форс-мажором и причиной невыполнения коммерческих обязательств.

Соответственно, спада ВВП в ближайшие кварталы не избежать. Как и падения налоговых поступлений.

В Китае за два месяца карантина розничные продажи упали на более чем 20%, а промышленное производство сократилось на 13,5%. Да, мы не Китай по темпам распространения коронавируса, но и по темпам экономического роста мы от него тоже предельно далеки. То есть последствия для нас будут гораздо болезненнее, а восстанавливаться мы будем намного дольше. Кроме того, Китай, как и другие страны, практически сразу предложил реальному сектору план по минимизации для экономики последствий и эпидемии, и карантинных ограничений, — бюджетное финансирование, налоговые льготы и отсрочки, программы поддержки для малого и среднего бизнеса, льготное кредитование. Украина таких мер не предлагает по одной простой причине — в бюджете нет на это денег. И это еще одна наша давняя проблема.

Максимум, на который пошло государство, — импортеров медсредств и лекарств освободили от НДС, всем остальным на период карантина, то есть до 1 мая, отменили штрафы, проверки и разрешили не платить налог на землю и налог на недвижимость, которые даже собирают не везде. По сути, государство сказало бизнесу, что проблемы индейцев шерифа не волнуют, традиционно забыв, что зарплату шериф получает из налогов индейцев.

Бюджет этого года и без коронавируса выполняется крайне плохо, по итогам февраля в госказну недобрали свыше 17 млрд грн, — худший показатель за последние годы. Причина — в невыполнении бюджетных планов налоговой и таможней. В условиях карантина налоговые поступления будут сокращаться гораздо активнее. Два года мы недобирали по импортному НДС и таможенным сборам, потому что текущий курс не соответствовал заложенному в бюджет. И о необходимости контролируемой девальвации говорили давно. Но сейчас даже соответствие текущего обменного курса заложенному в бюджет не поможет его выполнить. Импортеры ничего не смогут завезти в страну, да и не будут, — у них достаточно непроданного товара. И настоящей проблемой этого бюджетного года станет выполнение хотя бы защищенных бюджетных расходов — пенсий и соцвыплат.

А кроме них, есть еще одна давняя беда Украины — выплаты по нашим многочисленным долгам. И хорошо было бы, если бы эти выплаты должен был осуществлять НБУ, который так гордится накопленными резервами, что с начала марта сжег ради укрепления гривни свыше 1,3 млрд долл. Но нет, львиная доля выплат — это долги Минфина. Всего нам для оплаты займов в этом году надо 492 млрд грн, из них для погашения внутреннего долга — 210 млрд и еще 92 млрд — на его обслуживание, потому что привлекаем мы деньги исключительно дорого.

Затея Минфина по замещению выпуска валютных гособлигаций гривневыми была результативной, — теперь потратить все валютные резервы страны на оплату долгов не получится. Увы, не получится и найти гривневые резервы. Если в прошлом году при стабильной ревальвации желающих заработать на наших дорогих облигациях было немало, и значительная часть бюджетного дефицита покрывалась за счет продажи облигаций внутреннего госзайма, то теперь инвесторы не хотят покупать украинские ОВГЗ.

Во-первых, для них очевидно, что ревальвация закончилась, — курс гривни будет снижаться. И главная интрига — сколько НБУ потратит валюты из резервов, чтобы эту девальвацию контролировать.

Во-вторых, глобальная коррекция, сложная ситуация на фондовых рынках, угроза если не глобального финансового кризиса, то как минимум глобальной рецессии заставляют инвесторов искать более тихие гавани — не заработаешь, так хоть и не потеряешь.

Но чтобы выполнить госбюджет 2020-го, Минфин планировал взять в долг порядка 230 млрд грн на внутреннем рынке и еще около 134 млрд грн — на внешних. Причем в идеальной вселенной Минфина большая часть новых ОВГЗ должны были быть долгосрочными и среднесрочными инструментами. Но реальность сильно отличается от этих ожиданий, — интерес вызывают только "короткие" бумаги, да и он снижается.

Экономическое благополучие Украины сомнительно, и даже высокая доходность наших облигаций уже не является для потенциальных покупателей достойным стимулом. За прошлую неделю инвестиции в украинские ОВГЗ сократились на 950 млн грн. Увеличивают свои портфели только банки. Нерезиденты, физ- и юрлица от наших облигаций избавляются при первой возможности. Тут слишком много рисков, и не только экономических. В букете наших хроник и политический кризис, конечно.

Украинскую политику определяют олигархи, "решалы" и малоизвестные продюсеры. Пауза во взаимоотношениях Украины с МВФ затянулась, и во власти начали вполне серьезно говорить о том, что наше сотрудничество с Фондом вообще может прекратиться. Офис президента при полном безразличии к требованиям западных партнеров изо всех сил демонстрирует лояльность олигархам, и теперь уже не исключительно Коломойскому.

Послы "большой семерки" просили президента не трогать ни Рябошапку, ни Смолия, ни Сытника, ни Гончарука. ОП уже решил вопросы с Рябошапкой и Гончаруком, Сытник на очереди, а Смолию публично ищут замену. Сложно более выразительно указать западным партнерам направление, в котором они должны пойти. И это не лучшая тактика, учитывая наши экономические, да и политические, проблемы.

Президента, с одной стороны, запугивают радикалами внутри Украины, которые готовы атаковать в любой момент, с другой — убеждают в невозможности пройти кризис без поддержки олигархов, с третьей — заверяют, что ничего страшного в дефолте нет, одна польза. Одни на Банковой действительно считают, что поймали бога за бороду, других в этом убеждает один одиозный бородач. Но в реальности слабы и первые, и вторые. Без внешней поддержки, без кураторства и менторства они мало что могут. И если из Украины уйдут американские "демократы", МВФ, Всемирный банк и ЕС, миленький междусобойчик с Коломойским все равно не получится. Вакуум во власти и управлении моментально заполнят российские политика и деньги. Понимают ли Зеленский, Шефир, Ермак и прочие "державники", что Путин сметет их, как крошки со стола?

Да они даже не в состоянии оценить, как дорого обходятся стране их встречи с олигархами. Подумаешь, что тут такого, попросили денег для страны в трудное время. Заодно перекрыли для себя пути возможной "деолигархизации", объявив всем, включая западных партнеров, что никаких посадок не будет ни весной, ни осенью, вообще никогда. Это очень "помогает" министру финансов вести переговоры о новой пятилетней программе расширенного финансирования с МВФ на 5 млрд долл.

Не будет программы МВФ, не будет и средств ЕС со Всемирным банком, не будет и иностранных инвесторов, готовых вложиться в наше светлое будущее. Зато будут Коломойский, курс 100 грн/долл., дефолт и торжественное вхождение российских денег в Украину. Интерес Коломойского понятен, ему МВФ мешает, потому что не дает отобрать назад банк, отозвать иски из международных судов и спокойно покинуть Украину. А остальным чем МВФ плох?

Да, Фонд консервативен и излишне осторожен, но с его экспертами всегда можно и нужно спорить, если есть должный уровень квалификации и внятные аргументы, конечно. Но в данный момент МФВ — гарантия нашего выживания, с учетом множества хронических болезней и острого карантина. Ведь если в начале года Минфин еще мог выбирать между секвестром госбюджета и дефолтом по нашим займам, то сейчас даже при секвестре наша состоятельность рассчитаться с долгами сомнительна.

Спасет ли нас дефолт? Только треть наших внешних долгов — это обязательства перед частными кредиторами, две трети — перед МВФ и США. И если экономические штрафы действительно не будут болезненными, и уже через пару лет найдутся горячие головы, готовые одолжить нам деньги, то как быть с политическими штрафами? Какой будет внешняя политика Украины после дефолта? А внутренняя? Ведь внутренний долг у нас тоже порядка 150 млрд грн, его тоже не будем возвращать? За счет чего будет жить страна с сокращающимися спросом и производством, кризисом в госфинансах, отсутствием прямых инвестиций и невозможностью получить заемные средства? Кто даст ей денег?

Все это напоминает старую добрую схему, когда госкомпанию сознательно доводят до банкротства, чтобы ее за бесценок приватизировали нужные люди. Мы же понимаем, что банкротят нас не ради Коломойского?

Все статьи автора читайте здесь.