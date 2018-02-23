Удар по транзиту, или "Танцы" экологов вокруг Одесского припортового

Удар по Одесскому припортовому заводу (ОПЗ), недавно возобновившему свою работу после длительного простоя, на сей раз нанесла Государственная экологическая инспекция Северо-Западного региона Черного моря.

Борясь за безопасность окружающей среды, чиновники своими действиями не только поставили подножку транзиту, но и подвергли опасности целый регион — от Южного до Одессы. Их действия, непонятно чем продиктованные (но догадаться несложно), привели к скоплению на рейде порта "Южного" (в конце января — начале февраля этого года) танкеров с аммиаком. А также к их длительному простою. Ущерб исчисляется сотнями тысяч долларов, которые бумерангом ударят по государственному карману.

О готовящихся материальных претензиях морские агенты уже проинформировали чиновников в Киеве. Но адекватной реакции не последовало. Министерство экологии и природных ресурсов Украины умыло руки, ранее заявив, что вины их подчиненных в этом нет. Хотя сама экологическая инспекция не отрицает своих действий. Более того, не намерена отступать. Правда, после того как конфликт вышел в публичную плоскость, она изменила свою тактику. Но сути происходящего это не меняет.

В Администрации морских портов Украины, руководитель которой подключился к разрешению конфликта, нынешние действия экологических инспекторов считают произволом. О возобновлении в портах старой практики наездов с целью вымогательства открыто и недвусмысленно говорили весь прошлый год представители портового бизнеса. Нынешний, к сожалению, не стал исключением.

На рейде без перемен

Начиная с конца января, Государственная экологическая инспекция Северо-Западного региона Черного моря неожиданно для всех участников транспортного процесса стала отказывать экспедиторским компаниям в проведении экологического контроля и оформлении грузовых документов на отход иностранных судов, груженных транзитным аммиаком. А без ее штампа на коносаменте — "вывоз разрешен" либо "вывоз запрещен", таможня не может дать добро на отправку груза.

Первое судно, попавшее таким образом в "ловушку", встало под погрузку 26 января этого года. Это был аммиаковоз под норвежским флагом "Clipper Mars". С полными танками он был выведен на рейд и в ожидании оформления документов простоял там свыше шести с половиной суток. Вторым пленником оказался танкер "Clipper Venus", вставший под погрузку 31 января. Он простоял свыше двух с половиной суток. Следующему танкеру, "Clipper Odin", загрузившемуся 2 февраля, немного повезло — он ожидал только 15 с половиной часов. Остальным же четырем судам, застрявшим в сетях экологов с грузом высшей степени опасности, пришлось маяться в украинских водах от полутора до двух суток. Хотя после погрузки они должны были немедленно покинуть порт и его рейд.

СМИ в это время пестрели заголовками о двух "химических бомбах" замедленного действия и пугающими комментариями о возможных последствиях для прибрежной зоны. ОПЗ разрешено хранить строго ограниченное количество опасного груза. А тут стояли сразу два груженых судна, и в каждом приблизительно по 40 тыс. тонн жидкого аммиака.

Экспедиторские компании, представляющие интересы грузовладельцев, стали "бомбить" Министерство экологии и природных ресурсов, а также Госэкоинспекцию Северо-Западного региона Черного моря своими жалобами, протестами и обращениями. Было направлено письмо и в адрес премьер-министра Владимира Гройсмана. Причем одним из первых. Но, увы, официального ответа от киевских чиновников так и не последовало.

Позже из письма Минэкологии в адрес одного из интернет-изданий стало известно, что министерство поддерживает действия своих подчиненных и отрицает их вину в задержке судов. "Никаких действий по задержанию судов Государственной экологической инспекцией Северо-Западного региона Черного моря не проводилось". "Информация об отказе оформить документы на выход судов из порта является недостоверной". Так утверждали министерские чиновники.

Надо сказать, к этому времени инспекторам уже была дана команда оформлять грузовые документы, чтобы суда смогли покинуть пределы порта "Южный". Но те все равно продолжали оформлять суда с большой задержкой. Они стали составлять протоколы об административных нарушениях, допущенных ОПЗ, и выносить постановления о наложении админвзыскания после того, как суда уже были загружены.

Судя из письма Минэкологии и природных ресурсов, проблема в том, что у Одесского припортового завода отсутствует согласованная с Государственной экологической инспекцией Северо-Западного региона Черного моря рабочая технологическая карта на перегрузку аммиака. Эту причину укажет и сама инспекция в письме в адрес ОПЗ после того, как скандал с искусственной задержкой танкеров с аммиаком выйдет наружу.

Но каким образом нарушения природоохранного законодательства со стороны ОПЗ, если, конечно, таковые имелись, стали причиной отказа в прохождении экологического контроля судов, уже загруженных аммиаком? Этот вопрос так и остался без ответа. Ведь к самому грузу, являющемуся собственностью иностранных компаний, и к иностранным судам никаких вопросов у экологов не было. И почему свои претензии заводу они не заявили заранее? Почему стали составлять протоколы о нарушениях только после погрузки судна, а не перед началом,заведомо обрекая его на простой? Ведь убытки от простоя танкеров ложились на плечи грузоотправителя и фрахтователя судна, а не ОПЗ, которому экологи (точнее, должностному лицу предприятия) выписывали штраф в чуть более 600 с лишним грн. Возможно, работники экологической инспекции не представляли себе размер убытков от простоя судов такого класса? Или, напротив, прекрасно были осведомлены, а потому и тянули время, рассчитывая на "манну небесную"?

Госинспекторы в случае выявления нарушений обязаны составит акт, и поставить штамп: "вывоз запрещен" либо "вывоз разрешен". Все. Но вместо этих простых шагов они в самом начале вообще отказывались принимать от морских агентов документы для проведения экологического контроля, о чем свидетельствуют акты, составленные экспедиторами. Причем не объясняя причин. А позже стали ссылаться на нарушения технологии по перегрузке аммиака, а точнее, на отсутствие у ОПЗ согласованной с госинспекцией рабочей технологической карты.

Сорок лет мак не родил, и голода не было

Одесский припортовый завод перегружает аммиак на протяжении сорока лет. За это время, как отмечает руководство завода, экологическая инспекция ни разу не выдвигала требования относительно рабочей технологической карты, и никаких предписаний либо иных документов на этот счет предприятию не направляла. Кроме того, 21.06.2016 г. Государственная экологическая экспертиза дала позитивную оценку принятых ОПЗ решений в части природоохранной деятельности по материалам оценки воздействия на окружающую среду производства, хранения и перегрузки аммиака. А в декабре 2017 г. Государственная экологическая инспекция Северо-Западного региона Черного моря проводила проверку ОПЗ. Был составлен акт, в котором не были зафиксированы нарушения в части отгрузки аммиака на суда. Более того, в нем отмечалось, что данная работа осуществляется на основании действующего Постоянного технологического регламента цеха перегрузки аммиака ПАО "Одесский припортовый завод" №2200-00-09. Этот документ, разработанный в соответствии с положением (утвержденным приказом Минпромполитики Украины от 18.06.2008 года № 394) о технологических регламентах на производство продукции на предприятиях химической промышленности, утвержден 12.06.2009 г., и действует до 2019 года.

Дело в том, что экологи ссылаются на Постановление Государственной экологической инспекции от 29.02.1996 г. "Об утверждении Правил охраны внутренних вод и территориального моря от загрязнения и засорения", которое обязывает согласовывать технологию перевалки грузов с морской инспекцией. Но это же постановление гласит, что эта норма распространяется на предприятия морской отрасли. А припортовый завод относится к предприятиям химической промышленности. Хотя имеет в своем составе перегрузочный комплекс.

Почему было принято такое решение и почему его не изменили, вопрос к правительству, которое сегодня не хочет замечать проблему, сложившуюся вокруг транзита аммиака. Во всяком случае, участники транспортного процесса не увидели реакции со стороны Кабмина.

Меж тем конфликт не урегулирован. Руководство ОПЗ обжаловало через суд протоколы экологов об админнарушениях. Но госэкоинспекция от своих претензий отказываться не намерена. Однако проблема намного шире.

Штрафные санкции за простой судов, как уверяют морские агенты, неизбежно будут предъявлены виновной стороне. Судовладельцами двух танкеров "Clipper Mars" и "Clipper Venus" уже заявлены письма-протесты. Сумма убытков от простоя этих судов исчисляется 40 тыс. долл. в сутки. Заявлена претензия и фрахтователем судна "Marycam Swan". Сумма убытков от простоя данного танкера составила 32 тыс. долл. в сутки. Фрахтователь выставил эту сумму экспедиторской компании, которая, в свою очередь, собирается выставить ее государству в лице госэкоинспекции. И это не все.

К неполному списку могут быть добавлены убытки иностранных компаний из-за несвоевременного выполнения условий внешнеэкономических контрактов. А также потери могут ожидать и ОПЗ, и ГП "Укрхимтрансаммиак" (отвечающее за транспортировку по территории Украины транзитного аммиака) из-за падения объемов прокачки и перевалки аммиака, а значит — и их доходов.

Разумеется, при таком раскладе трудно понять действия чиновников, наносящих вред и ущерб всем участникам транспортной цепочки. В том числе и двум государственным предприятиям — ПАО "Одесский припортовый завод" и ГП "Укрхимтрансаммиак". Да и государству в целом, ставя под удар ее транспортный потенциал и транзитные возможности. Тем более в условиях объявленной приватизации ОПЗ. А потому участники транспортного процесса просят чиновников как можно быстрее урегулировать возникшую проблему с транзитом аммиака, чтобы исключить в дальнейшем даже малейшие простои судов. Ибо в Украине, которая позиционирует себя надежным партнером, своеволие отдельных чиновников не может быть сильнее закона и здравого смысла.