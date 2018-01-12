Работа как альтернатива праздникам

Явление "в окне" или стриптиз?

Не ошиблись те, кто в стремлении подработать в дни праздничных гуляний сделал ставку на новогодних героев, ведь спрос на них всегда стабилен. И нынешний Новый год — не исключение. Впрочем, дистанция от начинающих любителей до виртуозов "изюминок" измеряется не сотнями, а тысячами гривен. С первыми все ясно: зашел в Интернет, нашел непритязательное объявление "Для работы Дедом Морозом требуется Дед Мороз, опыт работы не обязателен" (уже за такой текст сатирики отвалили бы кучу денег), взял в аренду костюм, выучил пару стихов и — вперед. Даже с таким скудным багажом по итогам новогодних гуляний "деды" могут наслаждаться своими суммарно заработанными около 5 тыс. грн.

Иное дело — Снегурочки, претензии к которым в эти праздники явно возросли. От них нынче требовались не только красивая улыбка и размер одежды 42—44, но и отсутствие вредных привычек, длинные волосы, которые можно заплести в косу, а также весьма приличное знание украинского языка. За такой девичий "набор" 31 декабря (полный рабочий день) давали 2 тыс. грн, или от 250 грн за каждый традиционный заказ.

Впрочем, некоторые платежеспособные граждане куда с большим энтузиазмом расставались со своими деньгами за заказы отнюдь не традиционные. Как-то: появления Деда Мороза через окно, которые особенно эффектно смотрелись на последних этажах, или стриптизы от Снегурочек (без интима, но чтоб профессионально). Цены на подобные услуги в элитных районах Киева или пристоличных особняках "зашкаливали", ведь оговаривались только в тысячах, и не всегда — гривен.

На нынешние новогодние праздники молодежь охотно шла в аниматоры (от 200—300 грн/час) или "записывалась" в забавные зверюшки, которые без устали ходили на Крещатике и вокруг главной столичной елки: зайки, белочки, мишки, ну и, конечно же, символы года — собачки. Вот одна из них на Софийской площади "сняла голову" и оказалась весьма симпатичной девушкой. На вопрос корреспондента о причинах своего перевоплощения отвечает охотно:

— Я студентка, приехала из небольшого районного городка. Сами понимаете, деньги для меня — не лишние. Вот и решила: чем уезжать на праздники к своим стареньким родителям, которые будут на всем экономить, чтобы мне "дать в дорогу", разумнее заработать деньги здесь и помочь им.

Нынче подсчитывают свои барыши, сбросив кучи невостребованного новогоднего товара, продавцы елок и сосен (их средний доход — 1 тыс. грн/день), фотографы (в зависимости от разворотливости — от 500 грн/день), продавцы детских книг (заработавшие свой процент от их продажи) и уличного фастфуда (400 грн/день плюс премия).

Щедрой на предоставление новогодних подработок оказалась и складская сфера: охрана помещений — от 230 грн/смена, упаковщик товара — 600 грн/16 часов, фасовщик новогодних подарков (6500/месяц), упаковка новогодних игрушек (1800—2400 грн/неделя), грузчик новогодней продукции (от 250 грн/смена).

Бизнес по-семейному

Слава этой "новогодней парочки" давно перешагнула за территорию их большого дома и уверенно распространяется на соседние. Речь идет… о теще с зятем, объединившихся в необычный дуэт: высокий, косая сажень в плечах зять — в роли Снегурочки, и маленькая теща-"колобок" — в роли Деда Мороза. Добавьте к этому то, что оба они за словом в карман не лезут, умеют петь, танцевать, то и дело сыплют шутками-прибаутками, и вам станет понятен секрет их неизменного успеха. При том, что эти люди в деньгах не особо нуждаются, их не только зовут в гости на новогодние праздники знакомые и соседи, но и щедро одаривают забавные "выступления".

Я знакома с мамой и дочерью, которые занимаются изготовлением и продажей недорогих подарков к Новому году в стиле hand-made: оригинальных салфеток, теплых шапок, платков, носков. Мама-пенсионерка, которая из-за болезни почти не ходит, все же не потеряла своего умения вязать красивые и оригинальные вещи, а бойкая дочь активно предлагает их не только соседям, сослуживцам или знакомым, но уже подумывает и о своей "точке" возле метро.

Знакомые молодожены (муж, к слову, дипломированный повар) нашли свою "новогоднюю нишу" — предлагают услугу "повар на час". Спрос на нее стабильный, ведь не все хозяйки жаждут в новогодние праздники стоять у плиты. Такая услуга вместе с заготовкой продуктов, сервировкой и даже уборкой стартует минимум от 2 тыс. грн.

Известны также примеры того, как те, кто "на ты" с машиной и готов пожертвовать праздничным застольем, целыми поколениями (например, отец и сын) в новогоднюю ночь отправлялись таксовать. Риск нарваться на агрессивных пассажиров или пьяных пешеходов оправдался заработком — от 400 у.е. и выше за ночь.

А некоторые семьи в новогодние праздники додумались вообще ничего не делать, но все же получать доход, сдавая во временную аренду свою недвижимость. Иным, наиболее удачливым арендодателям в канун новогодней ночи удалось выторговать от 1 до 1,5 тыс. у.е. в день, при том, что "гуляли" гости по два-три дня. Правда, в этом "пассивном" бизнесе есть свои нюансы: возможность убраться с насиженного места ради гостей и готовность к разгрому родового гнезда по возвращении…

Когда погасли свечи…

Все праздники, даже длительные, заканчиваются. Веселье исчезает, а вместе с ним — и временная работа для нуждающихся в приработке. Впрочем, не стоит спешить расставаться с временной работой, подвернувшейся на новогодние торжества. Ведь люди, отлично зарекомендовавшие себя при подработках на праздники, могут попытаться закрепиться в своем деле на более длительный срок. Шанс карьерного и профессионального роста есть, например, у поваров, работавших на новогодних ярмарках и получивших зарплату от 10 тыс. грн, у расторопных и презентабельных официантов, заработавших от 8 тыс. грн.

Всегда, а не только в новогодние праздники, будут нужны мерчендайзеры (от 8 тыс. грн), продавцы сувениров (10 тыс. грн), промоутеры (почасовая отплата плюс дополнительный заработок за переработки). Для получения постоянной работы нужны как минимум две составляющие: хорошо зарекомендовать себя во время подработки и умение предложить свои услуги на перспективу.

Неплохие деньги заработали в праздники те, кто "на ты" с животными, ведь хозяева многих из них уехали отдыхать. Впрочем, если четвероногих питомцев качественно кормить, выгуливать, купать и всячески содействовать их игривому настроению, можно до приезда хозяев настолько привязать их к себе, что те станут "лоббистами" для длительных трудовых отношений.

Аналогичная ситуация — и с временными "новогодними" нянями. Те, кто проявил не только педагогические и кулинарные способности, но и еще честно выполнял роль сторожа квартиры или особняка, могут предложить свою кандидатуру в качестве посменной няни, няни на выходные, праздничные дни или хотя бы попросить рекомендацию, которая, по нашим временам, дорогого стоит.