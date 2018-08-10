Агроруды разведаны и подготовлены к эксплуатации

В выпуске ZN.UA (№1136 от 24 марта 2017 г.) под авторством Сергея Следзя вышла статья "Власть села на шпагат". Считаем, что публикация связана с проблемой национальной значимости и является импульсом для последующего широкого обсуждения темы как в СМИ, так и на научном, общественном и правительственном уровнях. Дело в том, что затронутый вопрос имеет прямую связь с проблемой национального масштаба: как накормить Украину?

Сама проблема "росла" с начала 90-х, с того момента, как Украина получила не такое уж и плохое наследство — агропромышленный комплекс (АПК). Тот самый комплекс, который ранее кормил не только республику Украина, но и, как считается, неплохо "подкармливал" весь СССР, периодически обеспечивая преобладающую часть экспорта.

Синдром привыкания

Что же имеем сейчас? На первый взгляд, мало что изменилось — примерно такая же структура хозяйствтвания: часть продукции АПК идет на экспорт, а большая ее доля остается дома, для нужд населения. Тем не менее имеют место тенденции, которые очень мягко можно назвать неблагополучными. Это касается, в первую очередь, питания населения как в количественном, так и в качественном отношении. Речь о структуре питания среднестатистического украинца (см. табл. на 10-й стр.) и о его расходах на питание в общем балансе расходов.

Снижение потребления продуктов в украинских семьях хорошо демонстрирует таблица. Что касается расходов населения, то в последние годы даже в СМИ была озвучена одна "новость", которая для многих наших соотечественников (да и иностранцев тоже) оказалась совершенно неожиданной: цены на многие продукты питания отечественного производства выше зарубежных...

Все это происходило очень постепенно, чуть больше, чем за четверть века, поэтому взрыва общественного возмущения не вызвало. Как будто сыграл свою роль "синдром привыкания". Но так ли это на самом деле? Как известно, история непредсказуема. В нашей стране существуют несколько факторов социальной напряженности (одного из которых мы коснулись). Во взаимодействии они могут создать кумулятивный эффект, приведя к социальному взрыву. Просчитать его вероятность трудно, и в нашу задачу это вообще не входит, а вот снизить "взрывоопасность" фактора отставания нашего АПК — возможно. Мы видим пути решения этой задачи, это и составляет предмет данной публикации.

Системная истощенность почв

Нормальное функционирование АПК базируется на следующих определяющих ресурсных факторах: материально-техническое и технологическое обеспечение, энергетические и трудовые ресурсы, плодородие почв. Последний фактор и является базовым для самого существования АПК. Плодородие — это потенциал производительности растениеводства как определяющей отрасли всей сельскохозяйственной деятельности.

Исходя из этого, ключевым условием нормального функционирования АПК является состояние почв. Каково же оно на сегодняшний день?

На территории Украины констатируется почти повсеместное истощение почв, связанное со снижением применения удобрений и мелиорантов.

Остановимся на механизме удобрения почв. В формировании растениеводческой продукции (урожая) ведущую роль играет трио удобрений: азот+фосфор+калий. Это трио находится в постоянном движении. Определенная часть указанных элементов удаляется с массой урожая, а также через вымывание в подстилающие горизонты, за счет эрозии и выдувания мелких частиц и т.д. Поддержание баланса питательных веществ может компенсироваться только посредством возврата потерянной части, т.е. внесения удобрений, в первую очередь минеральных (некоторое количество азота вносится в виде промышленных соединений, навоза, компоста и т.д.). Невыполнение такого условия приводит к истощению почв, что может грозить необратимыми последствиями.

Приведем конкретные данные. Для обеспечения удовлетворительного производства растениеводческой продукции годовая потребность Украины в удобрениях составляет около 8 млн тонн действующего вещества, в том числе: азотных удобрений — 2,9 млн тонн, фосфорных — 2,8 млн тонн, калийных — 2,3 млн тонн.

А сколько базовых удобрений вносится? Приготовьтесь к поражающим цифрам. За период 1996—2003 гг. внесение фосфорных удобрений составляло 3—5 кг Р2О5 на гектар (а до 90-х годов — около 30 кг). Снижение в 5—10 раз! Примерно такие же цифры характеризуют и использование калийных удобрений. Можно, правда, заметить, что в последние годы появился ряд агропромышленных хозяйств (крупных), в которых показатели минеральной подкормки земель приближаются к нормативным, но эти частности не определяют среднестатистические показатели. Так, по калийным удобрениям за последние годы вносится в среднем 7,5 кг оксида калия. Интересно проследить, как эти цифры коррелируются с показателями урожайности зерновых культур. До 90-х средняя урожайность составляла около 50 млн т в год. Потом последовал резкий спад, почти двукратный (25—40 млн т). После 2010 г. начался постепенный подъем урожайности — в среднем около 60 млн т, с рекордными пиками до 65 млн т (2016 г.). Однако до уровня урожайности передовых стран это все же не дотягивает.

Попытаемся разобраться в причинах этой картины. Мы установили диагноз: системная истощенность почв. По какой причине? Не вносятся достаточные объемы минеральных удобрений. Кто виноват? Ответ на поверхности: "хозяин" земли — АПК. Но давайте встанем на место этого "хозяина": АПК —это сельский труженик. Он по природе расчетлив и обязательно посчитает цены: на посевной материал, на техническую обработку земли и посевов, уборку урожая и, наконец, подорожавшие удобрения. Для того чтобы удовлетворить баланс "затраты — прибыль", нужно на чем-то сэкономить. Как вы думаете, на чем? По всем логичным рассуждениям — именно на удобрениях.

Импортные удобрения

А почему удобрения стали "подорожавшими"? Да потому, что они (кроме азотных) стали импортными. Сейчас расскажем, как это происходило.

Как известно, большая часть удобрений производится, т.е. изготавливается на промышленных предприятиях с применением соответствующих технологий.

До 90-х прошлого века функционировала довольно хорошая промышленная база по производству фосфатных и калийных удобрений, которая в большей или меньшей степени удовлетворяла потребности Украины и других республик СССР. Эти два направления производства удобрений имели два существенных недостатка "застойного" характера: отсутствие перспективы технологического прогресса и откладывание решений экологических проблем производства (они-то и стали причиной последовавшего позже экономического кризиса и ликвидации основных производств). Рассмотрим историю и механизмы этих явлений.

В первые годы текущего столетия фосфорные удобрения производились на шести украинских заводах на основе импортного сырья России, Алжира и Туниса. Но даже тогда ежегодные затраты на импорт апатитового сырья составлял 200—250 млн долл. США. В настоящее время производство фосфатных удобрений оказалось в критическом состоянии. Причины этого: существенное подорожание африканского сырья, неопределенность (мягко выражаясь) с поставкой апатитов из России — в связи с истощением месторождений Кольского полуострова, а также политико-маркетинговыми коллизиями. В результате на сегодняшний день у нас крупные промышленные производства не функционируют.

Производство калийных удобрений в Украине имеет драматическую историю. До 90-х гг. на базе огромных месторождений калийных солей Прикарпатья работали два комбината — Стебникский и Калушский (Львовская и Ивано-Франковская области). Они специализировались на выпуске калийных и калийно-магниевых удобрений. На Калушском комбинате осуществлялось также производство магния и других видов продукции. Благодаря союзному кооперированию выпускаемая продукция обеспечивала потребности агропромышленных комплексов как Украины, так и других союзных республик. Продолжалось развитие сырьевой базы, одной из целей которого было обеспечение перспективного третьего калийного комбината. Негативным аспектом деятельности производств стало откладывание решения нарастающих экологических проблем.

С начала 90-х происходило последовательное сокращение объемов производства, и в первые годы ХХІ в. оно обеспечивало лишь около 20% минимальной потребности Украины в калийных удобрениях. Стебникское государственное горно-химическое предприятие "Полиминерал" производило только низкосортное удобрение — природный (сыромолотый) каинит, содержащий 9% К2О. Предприятие ОАО "Ориана" в Калуше выпускало калимагнезию (30% К2О), сульфат калия (48—50% К2О), а также хлормагниевый раствор для получения металлического магния. В 2000 г. по сравнению с 1989 г. объем производства уменьшился в 10 раз.

стоп-кадр Руины калийного завода в Калуше

В настоящее время производственная деятельность обеих калийных предприятий полностью приостановлена. Сейчас калийные удобрения импортируются из Беларуси.

С производством азотных удобрений положение можно считать почти благополучным. Действует ряд предприятий этого направления, более или менее обеспечивающих потребности АПК. Правда, динамика цен не внушает оптимизма, но далее нами рассматриваются некоторые альтернативы улучшения. К этому следует добавить еще один знаковый факт: недавно Минагропром заявил, что запросы потребителей на 2018 г. удовлетворены полностью (в некоторых документах фигурирует даже цифра 111%). Мы считаем, что это заявление с формальной точки зрения может быть правильным, однако оно не отражает истинное положение. По имеющимся данным на этот год аграриями было заказано фосфорных удобрений всего 164,3 тыс. т, калийных — 131 тыс. т. Это несравнимо с приведенными выше данными годовой потребности — 2,3 и 2,8 млн т. От комментариев пока воздержимся.

Итак, по состоянию рынка основных видов удобрений, обеспечивающих плодородие земель, приходим к четкому выводу: на такой базе минеральных удобрений АПК Украины нормально работать не может. Он может только выживать, постепенно деградируя с непредсказуемыми последствиями.

Восстановление плодородия на отечественной сырьевой базе

Стратегические причины кризиса производства и использования минеральных удобрений в Украине следующие: нарушение межреспубликанских и межведомственных связей и коопераций СССР; переход к рыночной экономике, повлекшей за собой смену структуры производств и маркетинговых условий. Из этих причин проистекает ряд следствий системного характера: несоответствие технологий производства (с соответствующими последствиями в качестве и себестоимости продукции); нерешенность проблемы инвестирования крупных предприятий, а также низкая покупательская способность средних и мелких производителей сельскохозяйственной продукции. К этому следует добавить фактор недостаточной информированности производителей о потенциале перспективных и нетрадиционных видов удобрений, мелиорантов, микроудобрений.

Возникает вопрос: а в состоянии ли наша страна на основе предлагаемого научного обоснования преодолеть указанные негативные причины и последствия, какие для этого имеются предпосылки и каковы стратегические направления решения проблемы создания отечественной отрасли производства минеральных удобрений, способной обеспечить нормальное функционирование национального АПК?

Целевые научные исследования в этом направлении проводились в нашей Академии наук на протяжении многих десятилетий, еще с 60-х гг. прошлого столетия.

В 2004 г. Институтом геологических наук НАН Украины совместно с Государственной геологической службой Украины была проведена межведомственная научно-техническая конференция "Агрономічні руди України" (сопредседатели Д.С.Гурский, проф. Д.П.Хрущов), которая должна была послужить стимулом для создания отрасли производства минеральных удобрений в Украине. В конференции участвовали представители министерств, имеющих отношение к проблеме, — Минпромполитики, Минагрополитики, Минэкоресурсов и др. Однако реализация решений конференции не состоялась ввиду политических событий 2004 г. и соответствующих перестроек правительственных органов. Следующая попытка была предпринята в 2014 г. В частности, проведено несколько рабочих совещаний с Академией аграрных наук, Минпромполитики, Государственной геологической службой и другими причастными организациями. Подготовлена структура программы для представления правительственным органам. И опять — революция 2014 г., смена правительства, смена политических и экономических приоритетов.

Сейчас мы предпринимаем третью попытку. Если она не увенчается успехом, то в дальнейшем восстановление плодородия может оказаться проблематичным ввиду необратимой деградации почв.

Итак, отвечаем на вопрос: что делать?

Излагается стратегия решения проблемы: обеспечение АПК полным комплексом минеральных удобрений и других средств повышения плодородия земель путем восстановления, становления и развития национальной отрасли производства на основе отечественного сырья с целью создания определяющих условий повышения эффективности растениеводства и связанных с этим отраслей сельского хозяйства (в первую очередь животноводства) с ожидаемым результатом доведения результативности АПК до уровня передовых стран, с перспективой ликвидации импортной зависимости и реализации экспортного потенциала по отдельным видам удобрений.

Конечно, постановка такой задачи амбициозна. Постараемся ответить на вопрос: реалистична ли она?

Сейчас мы озвучиваем результаты современной итерации целевых научных исследований в области агроруд, проводившиеся нашим научно-техническим коллективом (НТК).

Начнем с общего вывода: да, постановка задачи реалистична, но при соблюдении ряда условий государственной поддержки (поясним далее).

Какие основные предпосылки для достижения намеченных целей?

Наличие огромных площадей почв, пригодных для земледелия, в том числе знаменитых украинских черноземов.

Сохранившиеся инфраструктуры производств базовых минеральных удобрений.

Наличие сырьевой базы для производства почти всех видов удобрений.

Интеллектуальный, научный, технологический и рабочий потенциал страны.

Прокомментируем очень коротко эти пункты.

1. Как известно из статистических сводок (из выступления министра экологии и ресурсов О.Семерака 7 мая 2018 г.), общая площадь пахотных земель у нас составляет 32,5 млн га, из них от 15,2 до 17,4 млн га приходится на черноземы. Это очень много (по поводу черноземов есть особое замечание: фигурировавшая ранее оценка — от 15 до 25% мировых площадей —является политизированной. Современная объективная оценка составляет 7—8%). Разнообразие типов почв предполагает применение очень различающихся рациональных комплексов удобрений.

2. Существуют сохранившиеся в той или иной степени инфраструктуры производств двух крупных калийных комбинатов — Калушского и Стебникского, в виде производственных зданий, остатков технологических линий, а также отчужденных территорий. Это же касается и недействующих фосфатных производств.

3. Определяющая предпосылка — сырьевая база. Нами рассматриваются такие функциональные группы минеральных удобрений и средств сохранения плодородия почв:

— базовые агроруды: апатиты, фосфориты, калийные соли;

— дополняющие нетрадиционные и технологические виды агрономического минерального сырья: фосфорит-меловые образования, глины бентонитовые, сапонитовые, глаукониты, вермикулит, перлит, сера;

— природные органические удобрения: торф, сапропель;

— мелиоранты: известняки, мел, мергель, доломиты, гипс, ангидриты;

— минеральные микроудобрения: бор, медь, марганец, молибден, церий, редкие земли и т.п.

Техногенные источники минеральных удобрений — шламы металлургических заводов, пыль цементных производств и т.п.

По основным типам почв рассчитываются разнообразные комплексы удобрений — это задача агротехников (прерогатива ААН и Минпромполитики). По общей сводке полученных данных рассчитывается потребность по отдельным видам удобрений и, наконец, исходя из расчетов потребности, можно сделать оценку сырьевой базы по отдельным видам удобрений. Мы пока располагаем лишь ориентировочными исходными данными. На основании последних мы позволяем себе сделать предварительный (но достаточно уверенный) вывод: почти по всем видам удобрений Украина располагает собственной сырьевой базой. Этот вывод самый главный для стратегических решений, определяющих предполагаемый успех нашего АПК. Теперь обоснуем его фактами.

Начнем с базовых удобрений — фосфатных и калийных.

Сырьевая база фосфатных удобрений, которая может быть альтернативной импортному сырью, представлена двумя генетическими типами месторождений: апатитовым и фосфоритовым. К первому типу относятся Новополтавское, Стремигородское, Федоровское, Торчинское и другие месторождения. Три первых разведаны и подготовлены к эксплуатации, их запасы по промышленным категориям составляют 84,2 млн т оксида фосфора.

Второй тип включает ряд месторождений северо-западной части Украины, среднего Приднестровья, Причерноморья и Днепровско-Донецкого региона. Изучены с подсчетом запасов три месторождения. Как местные фосфорные удобрения могут разрабатываться небольшие по запасам месторождения торфовивианита на Полесье.

Сырьевая база калийных удобрений характеризуется парадоксальной ситуацией: с одной стороны — наличием крупных запасов калийно-магниевых солей уникального сульфатного состава (пригодных для производства бесхлорных удобрений), а с другой — полным отсутствием каких-либо попыток использования этой сырьевой базы. С точки зрения логики рыночных отношений эта ситуация как будто необъяснима, однако в сегодняшних реалиях она может быть связана с двумя моментами: политической нестабильностью (война в Донбассе, рейдерские прецеденты), а также коррупционно-маркетинговыми интересами крупных игроков международного рынка удобрений.

askelo.livejournal.com Домбровский карьер в Калуше

Дальше мы будем "нагружать" читателя некоторыми самыми общими цифрами, которые характеризуют богатство наших недр (в наших научных трудах, книгах приведены детальные числовые характеристики и расчеты).

Балансовые запасы калийных солей Украины составляют 2349989 тыс. т. Это очень большие запасы, и ранее считалось, что их должно хватить на столетия работы предприятий. Сейчас эти цифры представляются как устаревшие, но в любом случае (даже в случае их пересмотра и сокращения) можно рассчитывать на многие десятилетия деятельности предприятий калийной отрасли. На евразийском континенте таких месторождений, отличающихся бесхлорным (сульфатным) составом, практически не осталось.

Кроме месторождений Предкарпатья, о которых идет речь, в других регионах Украины также есть залежи калийных и магниевых солей, требующих дополнительной разведки, что пока не актуально.

Группа дополняющих и нетрадиционных видов агрономического сырья охватывает минералы и породы с высокой сорбционной способностью: цеолитовые туфы, цеолитвмещающие кремнистые породы, перлит, бентониты, сапониты, палыгорскит, вермикулит, алуниты действуют как мелиоранты, стимуляторы роста и урожайности ведущих культур, как удобрения.

Большинство из них может использоваться для кормовых добавок скоту, а также при гидропонной технологии в растениеводстве.

На территории Украины существует сырьевая база указанных видов агросырья, она представлена как мелкими месторождениями, которые могут иметь местное значение, так и средними и крупными месторождениями, которые могут быть использованы для централизованного производства.

В Украине есть месторождения самородной серы, они также сосредоточены в Прикарпатье. Сера используется для производства удобрений, а также как самостоятельное удобрение. Урожай картофеля при внесении серы увеличивается на 14%. Запасы серы по промышленным категориям составляют около 252 млн тонн.

Особый интерес представляют торф и сапропель как альтернатива органическим удобрениям: они могут заменять даже навоз. Запасы торфа достаточно велики — 373387 тыс. тонн (770 месторождений), сапропеля — 76130 тыс. тонн (234 месторождения).

Природные мелиоранты необходимы для известкования кислых почв (северные и западные области) и гипсования солонцеватых почв. Месторождения известняков, мела, мергелей, доломитов распространены во многих регионах Украины. Достаточные запасы гипсов имеются в Донбассе, Приднестровье и других регионах. Освоение месторождений мелиорантов представляют лишь организационно-финансовую и техническую проблемы.

Природные микроудобрения — бор, медь, марганец, молибден, церий, редкие земли и др. существенно влияют на повышение эффективности растениеводства. К примеру, применение церия и лантана обеспечивает 10—20% прироста урожая. На территории Украины находятся крупные месторождения марганца, есть перспективы создания сырьевой базы редкоземельных удобрений.

По существу, этот сектор природных ресурсов недр — тоже национальное богатство. Как распорядиться этим богатством в свете наших задач?

Общаясь со специалистами и экспертами всех уровней и направлений (министерств, научных организаций, потребителей), мы встретились с двумя противоположными точками зрения: выполнение отдельных "прорывных" проектов и системное развитие плановых действий в рамках единой национальной программы.

По нашему мнению, затронутая проблема относится к ряду жизненных интересов страны, совпадает с приоритетами устойчивого развития и поэтому заслуживает ранга национальной программы. Мы, конечно, отдаем дань инициативности частного предпринимательства, но последнее, как правило, действует в своих узких интересах, без системной увязки. Масштабы и национальная значимость проблемы требует стратегической организации и постоянного государственного контроля на всех этапах реализации. Инвестиционные проекты конечно должны быть заложены в такой программе, но они будут действовать в рамках общей стратегии.

В этой связи следует напомнить, что даже во многих развитых странах агропромышленная деятельность является дотационной. И одна из нелегких задач — убедить наши государственные структуры в необходимости предоставления определенной финансовой поддержки, по крайней мере, на начальных этапах развития программных действий.

Нашим НТК уже разработана структура национальной программы "Агрономічні руди України", включающая определение стратегии основных направлений, предпосылок (научно-методологических, законодательных, организационных, финансово-экономических, сырьевых и материально-технических, технологических и социальных) и мероприятий по восстановлению и развитию отраслей производства минеральных удобрений (в том числе инвестиционных проектов). Предполагаемый срок реализации программы — до 15 лет.

Особо следует отметить инновационный вклад отечественной науки в сфере поставленных задач развития АПК. На фоне наработок Академии аграрных наук в области агротехники, известных по публикациям и патентам, институтами Отделения наук о Земле представляются два перспективных направления. Для освоения сырьевой базы агроруд предназначается инновационный методологический комплекс "Прогнозно-палеореконструктивное ретроспективно-статическое моделирование геологических объектов" — разработка, доведенная до функционального уровня технологии информационного обеспечения всех этапов освоения месторождений (от прогнозирования, поисков и разведки до эксплуатации и экологически приемлемого закрытия).

Для обеспечения перспектив развития прецизионного земледелия (уже действующего в развитых странах) подготавливается специализированная система мониторинга и оценки состояния посевных площадей на основе дистанционного зондирования земли, включающая, в частности, новейшие технологии оценки риска (разработки научного центра аэрокосмических исследований Земли НАН Украины).

Повышение плодородия земель

В свете последних решений правительственных структур Украина позиционируется как промышленно-аграрная страна. В стратегических планах Минагрополитики заявлено намерение довести урожайность зерновых культур до 80 млн тонн в год. Это очень амбициозная заявка, поскольку такие уровни производства зерновых характерны для развитых стран, располагающих комплексом новейших агротехнических систем. Она должна обеспечиваться рядом соответствующих предпосылок, которые мы рассматривали выше. Причем ключевым фактором должно быть обеспечение плодородия посевных площадей, что составляло предмет нашей публикации. Но как предполагает решать эту задачу Минагрополитики, неясно.

Тем не менее, наша публикация заявляет о теоретической возможности восстановления и повышения плодородия земель в масштабе деятельности всего национального АПК путем обеспечения полным комплексом минеральных удобрений. Как указывалось в тексте публикации, решение этой проблемы возможно путем реализации соответствующей национальной программы "Агрономічні руди України". Правда, Академия аграрных наук в этой связи на период до 2020 г. заявляет потребность в фосфатных удобрениях всего в 564,5 тыс. т/год, калийных — 464,71 тыс. т/год, а NPK (т.е. азотных, калийных и фосфатных) — 2539,41 тыс. т.

Каких же результатов мы ожидаем от выполнения такой программы?

Повышение плодородия земель направлено прежде всего на повышение продуктивности растениеводства, т.е. зерновых культур, овощей, фруктов. Само по себе это уже неплохо, а если учесть, что мы все же располагаем площадями изначально плодородных почв, в том числе легендарных "украинских черноземов", то сможем заполнить не только наш рынок, но и рынки Европы и других континентов не той безвкусной "парниковщиной", которую мы сейчас покупаем в нашей стране, а высококачественной вкусной продукцией овощеводства и фруктового хозяйства по доступным ценам, которые неизбежно пробьют конкурентные барьеры многих мировых рынков.

Но это еще не все. Развитие зернового хозяйства также будет основой для крутого изменения эффективности животноводства, птицеводства. Все это затормозит беспрерывный рост цен, который угнетает наш народ как материально, так и морально. Изменится структура питания, увеличится доля мясных продуктов, овощей и фруктов, а это — здоровье нации, долголетие. И, наконец, такой успех нужен Украине для самоутверждения, для поднятия международного престижа.

Однако, несмотря на очевидность ожидаемых результатов и наличие главных предпосылок для осуществления представляемой программы, нам до сих пор не удалось ее продвинуть. Как указывалось, причиной этого являлись политические коллизии. Остается только надеется, что сейчас мы находимся в политически "межледниковом" периоде, которым нужно воспользоваться для поддержки нашего АПК.