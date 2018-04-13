Някрошюс, Троицкий, Виднянский: дорожная карта ближайших фестивальных событий

В ближайшее время начнут бурную деятельность наши весенние-летние резонансные театральные и музыкальные фестивали. Все они предлагают — в апреле, мае, июне, июле — насыщенные художественные мероприятия, ради которых, безусловно, стоит ехать в тот или иной украинский фестивальный город: от Мариуполя до Франковска.

Мариуполь. Под "Дахом"

(Startup) ГогольFest-2018 будет проводиться с 27 апреля по 1 мая, среди событий форума — популярные проекты Влада Троицкого и его команды.

Организаторы отмечают, что в рамках фестиваля будет задействовано более 10 локаций в центре города, а в течение пяти дней состоится свыше 100 мероприятий. Согласно концепции Троицкого, предполагаются разные направления: театр, музыка, перформансы, кино, визуальное искусство, литература. Формат ГогольFest в этом году состоится при поддержке местной власти и международных фондов.

В программе много проектов самого Влада Троицкого, а также акций, к которым так или иначе коснулась рука мастера: "Собача будка", "Але вітер", опера-реквием IYOV. Выступят также "Дахабраха", Dakh Daughters.

Kadebostany

Среди хедлайнеров — звездные гости из Швейцарии Kadebostany. Название этой групы предполагает некое "европейское государство Кадебостан", участники команды позиционируют себя как представителей, собственно, государства, основанного на принципах свободы, равенства, творческого братства. У них есть даже собственный президент Кадебостана и собственная национальная примадонна Амина. Эта группа предлагает слушателям электронную музыку, рэп, альтернативный рок. Kadebostany неоднократно были звездами популярных фестивалей.

Ивано-Франковск. Европа плюс

Фестиваль "Карпатський простір" 4–6 мая объединит в своей афише лучшие театры из Венгрии, Беларуси, Грузии, других стран, а также предложит параллельные арт-программы.

Международный фестиваль искусств "Карпатський простір" в третий раз пройдет во Франковске. Руководитель форума — народный артист Украины Богдан Струтинский — в этом году решил сделать особый акцент на театральной программе. И под кураторством режиссера Стаса Жиркова франковцам и гостям города будут представлены пять постановок из Венгрии, Польши, Беларуси, Чехии, Грузии.

Одно из самых ожидаемых событий — спектакль "Семья Тотов" от знаменитого Аттилы Виднянского, украинско-венгерского режиссера, который учился в Украине, а со временем был затребован ведущими европейскими театрами.

Интересная постановка из Беларуси — "Из жизни насекомых" (режиссеры Дмитрий Богославский и Светлана Бень). Спектакль из Чехии — "Антислова" — создан на основе произведения Вацлава Гавела.

teart.by "Из жизни насекомых"

Актуальная тема в основе грузинской импрезы — военные конфликты в отголоске детских голосов — "Колыбельная войны" (о проекте ZN.UA подробнее рассказал сам режиссер Ираклий Гогия). В рамках "Карпатського простору" также отдельная насыщенная программа кукольных спектаклей из театров Украины и Европы.

Херсон, Николаев. Двадцать

Юбилейный, 20-й, театральный фестиваль "Мельпомена Таврии" пройдет с 17 по 26 мая в двух городах — Херсоне и Николаеве. Ожидают гостей из 12 стран, в программе — 36 театров и 38 спектаклей.

Откроется мегафорум эксклюзивным проектом "Херсон 1918/2018", его автором является драматург Максим Курочкин. Проект реализован в сотворчестве с Драматическим театром Штутгарта (режиссер Андрей Май).

А уже дальнейшая программа — концентрация постановок разных жанров, форматов, стилей. Луганский украинский театр привезет "Лавину" драматурга Тунджера Джюдженоглу. Из Чернигова приедет "Вий. Докудрама" Наталии Ворожбит и Андрея Бакирова.

Традиционно много спектаклей из Киева. В частности экспериментальный проект театра "Актер" — "Кохані люди, які "отак от" щось говорять" от режиссера Стаса Жиркова.

Театр на Подоле представит актуальную пьесу К.Чапека "Мать" (режиссер Игорь Матиив). А Театр драмы и комедии — "Життя попереду" от режиссера Дмитрия Богомазова.

"Дикий театр" покажет скандального "Виталика" и спектакль "Кислород (О2)" по пьесе Ивана Вырыпаева. "Золотые Ворота" представят одну из наилучших постановок последних сезонов — "Тату, ти мене любив?". Фаворит столичных критиков — спектакль Тамары Труновой "Саша, винеси сміття" (Молодой театр) — также найдет достойное место в фестивальной афише.

Ближе к закрытию — "Три товарища" от киевских франковцев с Евгением Нищуком в главной роли.

Насыщенный и львовский блок: спектакли театрального центра "Слово и голос" (Наталия Половинка), театра "Воскресіння" (Ярослав Федоришин). Львовский театр им. Леси Украинки везет в Херсон новый спектакль "Боженька" (режиссер Игорь Билиц).

В завершение юбилейной "Мельпомены" — большой проект с участием "Киев модерн-балета" Раду Поклитару. И это только избранные украинские произведения из насыщенной афиши.

Киев. Пленэр, интерьер

VI О-Fest представит 9 и 10 июня лучших исполнителей в жанре оперы, оперетты, мюзикла — в столице и под Киевом (Буча): на природе и в роскошном зале Национальной оперетты.

Международный фестиваль развернет художественные акции в ландшафтном парке Бучи и в помещении Киевской национальной оперетты. Уже не один год этот форум объединяет артистов-вокалистов и дирижеров из лучших музыкальных театров Европы и, собственно, всего мира.

operetta.com.ua О-Fest О-Fest

Раньше гостями О-Fest были музыканты из Австрии, Беларуси, Болгарии, Грузии, Казахстана, Китая, Литвы и других стран. В этом году тоже обещает быть насыщенная программа, которая сейчас формируется. В рамках фестиваля участники из разных стран демонстрируют мастерство исполнения в жанрах опера—оперетта—мюзикл.

Ивано-Франковск. Прибалты

Международный фестиваль Porto Franko (13–17 июня) представит спектакли выдающихся балтийских режиссеров — Эймунтаса Някрошюса и Оскараса Коршуноваса.

Уже во второй раз во Франковске пройдет фестиваль современного искусства — разные локации, разные стили. Как сообщил ZN.UA куратор театрального блока Алексей Гнатковский, сейчас согласованы даты двух значительных спектаклей, хедлайнеров фестиваля. 15 июня — спектакль Эймунтаса Някрошюса "Книга Иова" (театр Meno Fortas, Вильнюс), 17 июня — спектакль Оскараса Коршуноваса "Чайка" (театр ОКТ, Вильнюс).

Что касается "Чайки" — отдельные критики отмечают, что режиссерский язык постановки довольно прозрачный, "он формирует свободное поле для интерпретаций". А сам автор определяет особенности "Чайки" "как процесс открытой репетиции в присутствии коллег и зрителей".

А вот "Книга Иова" — спектакль, в котором выдающийся Някрошюс с огромным вниманием относится к сакральному тексту, но, возможно, там немного меньше ожидаемых някрошюсоманами сценических метафор. "Чайка" и "Книга" — безусловно, два знаковых театральных события на карте фестивального лета этого года.

Одесса. Голос классики

IV Международный музыкальный фестиваль Odessa Classics (1–10 июня) пригласил в Украину всемирно известных музыкантов. Среди них — Роби Лакатош, Штефан Владар, Дэниэл Хоуп.

Инициатор и вдохновитель влиятельного международного форума — украинский пианист Алексей Ботвинов — в этом году сделал, кажется, невозможное. Он составил насыщенную десятидневную программу классической музыки и выдающихся исполнителей современности. Среди таких — скрипач Максим Венгеров, который входит в топ-5 лучших скрипачей мира, он обладатель многих престижных международных премий.

Menuhin Festival Gstaad Максим Венгеров

Еще одна звезда одесского фестиваля — венгерский скрипач Роби Лакатош, которого называют королем цыганской скрипки: он представитель легендарной династии ромских музыкантов.

Посетит нашу Южную Пальмиру выдающийся австрийский пианист Штефан Владар.

Безусловно, одной из ярчайших звезд проекта этого года станет Дэниэл Хоуп, один из самых популярных скрипачей мира, который неоднократно номинировался на премию Грэмми.

Стоит посетить также концерт с участием Себастиана Кнауэра — ведущего немецкого пианиста, обладателя многочисленных музыкальных наград.

Особое событие в рамках феста — музыкальный вечер, посвященный гениальному кинорежиссеру Андрею Тарковскому — "Ностальгия по вечности". Музыкальные вечера состоятся в Одесской филармонии, Одесской национальной опере, а 8 июня open-air концерт на Потемкинской лестнице (музыка Моцарта, Баха, Вивальди).

Львов. Мистификация

1, 2 и 3 июля во Львове будет проходить Международный театральный фестиваль "І люди, і ляльки": в программе новые спектакли Оксаны Дмитриевой (Харьков) и Ивана Урывского (Одесса).

Пока программа фестиваля в процессе формирования. Впрочем, его руководитель и креатор — режиссер Алексей Кравчук — подтверждает, что уже есть договоренность о показе во Львове одесского спектакля "Олеся. Мистификация" (Театр кукол, режиссер Иван Урывский) и одной из новых постановок режиссера из Харькова Оксаны Дмитриевой, которая сейчас работает над "Гамлетом".

Владимир Андреев / Думская "Олеся. Мистификация"

Что касается "Мистификации" — эта постановка как раз и объединяет на одной сцене непосредственно человека и куклу, таким образом идеально иллюстрируя концепцию львовского фестиваля. Причем "человеком" в спектакле Урывского является только барин из повести А.Куприна, а "тот мир", что окружает героя, по мнению режиссера, состоит из оборотней: снаружи подобие человеческое, но есть массивная голова куклы-ведьмы. Спектакль в Одессе идет на украинском языке. Постановка получила одобрительные отзывы зрителей и критиков.