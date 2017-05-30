В Германии "русская мафия" взяла под контроль более 200 фирм по уходу за инвалидами - СМИ

В фирмах подделывают счета об оказании фиктивных услуг, а также замешаны в рекете и отмывании преступных средств.

"Русская мафия" в Германии делает деньги на фиктивных услугах инвалидам Андрей Товстыженко, ZN.UA

В Германии правоохранительные органы заявили о влиянии "русской мафии" на фирмы по уходу инвалидами и больными. Почти 230 таких фирм, основанных выходцами из бывшего СССР, заподозрены в подделке счетов об оказанных услугах. Многие фирмы замешаны в отмывании денег и рэкете, сообщается в газете Die Welt, пишет Русская служба DW.

Около 230 фирм по уходу за больными и инвалидами, основанных выходцами из бывшего СССР, создали систему координированной подделки счетов об оказанных услугах, и эта система существует на значительной части территории Германии.

Сообщается, что фирмы, пребывая в сговоре с пациентами и врачами выставляют страховым компаниям фиктивные счета за услуги, которые они на самом деле не оказывали, отмечается в докладе специальной следственной группы Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) и ведомства по уголовным делам федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия.

Такие фирмы особенно активны в Северном Рейне - Вестфалии, Берлине, Нижней Саксонии, Бранденбурге и Баварии. Почти две трети этих компаний связаны друг с другом через различные сети на территории всей страны, а координируются в основном из Берлина.

Фирмы и их руководство занимаются также отмыванием денег, вымогательством и нелегальным игорным бизнесом. Некоторых руководителей фирм подозревают в заказных убийствах.

Ранее власти ФРГ сообщали, что на территории страны действуют от 20 до 40 тысяч выходцев из республик бывшего СССР, которые входят в различные преступные сообщества. Кроме того, они создают в тюрьмах криминальные сети и кланы, аналогичные советским и постсоветским. Среди подозреваемых и осужденных есть также те, кто ходатайствовал о предоставлении убежища в ФРГ.