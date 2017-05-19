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Общественные организации Украины и Нидерландов призвали голландский Сенат ратифицировать ассоциацию

19 мая в 16:27

Организации отмечают, что за последние три года Украина осуществила больше реформ, чем за предыдущие 23 года.

Нидерланды парламент
НГО обратились к Сенату Нидерландов с просьбой ратифицировать ассоциацию Украина-ЕС
nrc.nl
Украинские и голландские общественные организации обратились к Сенату Нидерландов с призывом проголосовать за ратификацию ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Организации отмечают, что Ассоциация станет мощным инструментом для дальнейших реформ, борьбой с коррупцией, а также соблюдения прав человека, сообщается на сайте "Реанимационного пакета реформ".

НГО также добавляют, что за последние 3 года Украина осуществила больше реформ, чем за предыдущие 23.

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Напомним, 23 февраля нижняя палата парламента Нидерландов ратифицировала Соглашение об ассоциации Украина-ЕС. Ратификацию Соглашения поддержали 89 из 150 депутатов палаты. 55 проголосовали против.

Голосование состоялось в последний возможный день, поскольку в пятницу Палата представителей прекращает работу до завершения выборов и возобновит заседание уже в новом составе. 

Как сообщалось, Нидерланды планировали ратифицировать Соглашение об ассоциации Украины с ЕС в январе 2017 года.  

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина ратификация ассоциация Нидерланды
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