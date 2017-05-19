Общественные организации Украины и Нидерландов призвали голландский Сенат ратифицировать ассоциацию

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Организации отмечают, что за последние три года Украина осуществила больше реформ, чем за предыдущие 23 года.

НГО обратились к Сенату Нидерландов с просьбой ратифицировать ассоциацию Украина-ЕС nrc.nl

Украинские и голландские общественные организации обратились к Сенату Нидерландов с призывоммежду Украиной и Евросоюзом. Организации отмечают, что Ассоциация станет мощным инструментом для дальнейших реформ, борьбой с коррупцией, а также соблюдения прав человека, сообщается на сайте " Реанимационного пакета реформ ".

НГО также добавляют, что за последние 3 года Украина осуществила больше реформ, чем за предыдущие 23.

Напомним, 23 февраляУкраина-ЕС. Ратификацию Соглашения поддержали 89 из 150 депутатов палаты. 55 проголосовали против.

Голосование состоялось в последний возможный день, поскольку в пятницу Палата представителей прекращает работу до завершения выборов и возобновит заседание уже в новом составе.

Как сообщалось, Нидерланды планировали ратифицировать Соглашение об ассоциации Украины с ЕС в январе 2017 года.