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Фигуранта дела об убийстве российского летчика приговорили к пяти годам тюрьмы в Турции

22 мая в 12:51

Альпарслан Челика осудили за незаконное владение оружием.

Россия Турция
Фигурант дела об убийстве российского пилота осужден за незаконное хранение оружия
donpress.com/
Альпарслан Челик, являющийся фигурантом дела об убийстве российского пилота Олега Пешкова, приговорен в Турции к пяти годам тюрьмы за незаконное владение оружием, сообщает турецкое издание Haberturk.

Как сообщают российские СМИ, ссылаясь на комментарий адвоката Челика Мурата Устюндага, суд не рассматривал дело о причастности Челика к гибели российского летчика Пешкова, расследование по данному делу продолжается.

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Напомним, 24 ноября 2015 года турецкие истребители сбили Су-24 из состава российской авиагруппы, задействованной в Сирии в операции против "Исламского государства". Пилот Олег Пешков и штурман Константин Мурахтин катапультировались, однако командир экипажа был убит огнем с земли, а штурмана в итоге спасли. Вскоре появилось видео, на котором Челик заявил, что он и его бойцы открыли огонь.

В мае прошлого года прокуратура Турции сняла обвинения с Альпарслана Челика, подозреваемого в убийстве пилота сбитого в Сирии российского Су-24. 

По материалам: ZN.UA , РИА Новости ,
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Тэги Россия Челик Турция
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