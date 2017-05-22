Фигуранта дела об убийстве российского летчика приговорили к пяти годам тюрьмы в Турции

Альпарслан Челика осудили за незаконное владение оружием.

Фигурант дела об убийстве российского пилота осужден за незаконное хранение оружия donpress.com/ Турции к пяти годам тюрьмы за незаконное владение оружием, сообщает турецкое издание Haberturk.

Как сообщают российские СМИ, ссылаясь на комментарий адвоката Челика Мурата Устюндага, суд не рассматривал дело о причастности Челика к гибели российского летчика Пешкова, расследование по данному делу продолжается.

Напомним, 24 ноября 2015 года турецкие истребители сбили Су-24 из состава российской авиагруппы, задействованной в Сирии в операции против "Исламского государства". Пилот Олег Пешков и штурман Константин Мурахтин катапультировались, однако командир экипажа был убит огнем с земли, а штурмана в итоге спасли. Вскоре появилось видео, на котором Челик заявил, что он и его бойцы открыли огонь.

В мае прошлого года прокуратура Турции сняла обвинения с Альпарслана Челика, подозреваемого в убийстве пилота сбитого в Сирии российского Су-24.