Волонтеры обнаружили в Донбассе новейшую российскую технику ПВО

Россия снабжает боевиков зенитно-ракетными комплексами "Тор-М1" и комплектами подсистем управления ПВО "Барнаул-Т".

Боевики в Донбассе получают из России новейшие образцы вооружений InformNapalm

Волонтеры международной организации InformNapalmновейшие российские системы противовоздушной обороны, сообщается на сайте организации.

Так, в их число вошли комплект средств автоматизации ПВО "Барнаул-Т" и автономный самоходный зенитный ракетный комплекс "Тор-М1".

"Очередной тип новейшей российской военной техники — комплект подсистемы управления ПВО тактического звена "Барнаул-Т", принятый на вооружение ВС РФ только в 2009 году, в 2015 уже появился в оккупированном Донбассе", - пишут волонтеры.

По словам сотрудников организации, поставки боевикам новейшего российского вооружения уже привели к трагедиям, подобным катастрофе рейса MH17 в Донбассе.

Волонтеры проанализировали фотографии в профиле бывшего военнослужащего ВС РФ Дмитрия Блинова, который с 2014 по 2016 год принимал участие в боевых действиях на Востоке Украины в составе расчета зенитной установки ЗУ-23-2 зенитно-артиллерийской батареи так называемого "комендантского полка 1 АК ДНР".

InformNapalm

"22 мая 2015 года Дмитрий Блинов загрузил себе в фотоальбом снимки модуля разведки и управления 9С932-1 на гусеничном шасси МТ-ЛБу, который входит в состав комплекса "Барнаул-Т"", - отмечают волонтеры InformNapalm.

Сослуживец Блинова, Игорь Ластовкин, в свою очередь опубликовал фотографии зенитно-ракетного комплекса "Тор-М1", который активно используется в комплекте с данным модулем разведки.

Впервые данный комплекс зафиксирован в Донбасе 20 января 2015 года. Он был снят с вооружения ВСУ в 2001 году из-за невозможности содержания в рабочем состоянии. Поэтому не мог стать "военным трофеем" боевиков.

Напомним, ранее сообщалось о том, что российские военные на оккупированных территориях Донбасса перебрасывают личный состав и технику в дневное время суток. А Россия продолжает поставлять на восток Украины оружие и технику.

Ранее в отчете Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) сообщалось о том, что боевики на востоке Украины получили от России танки и другую бронетехнику, а также противотанковое вооружение и зенитные ракеты.