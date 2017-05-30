Топ Новости
<
>

В Вооруженных силах Украины несут службу более 23 тысяч женщин – штаб

30 мая в 15:49

Женщины доказали способность выполнять боевые задачи не хуже мужчин, в том числе в зоне АТО.

женщины армия2
Украинки активно идут служить в ряды ВСУ
censor.net
В рядах Вооруженных сил Украины по состоянию на конец мая текущего года насчитывалось свыше 23 тысяч женщин-военнослужащих, в том числе 3200 женщин-офицеров, сообщил во время брифинга начальник Главного управления персонала – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Артур Артеменко.

"Все - мужчины и женщины будут призываться на равных условиях. Хочу отметить, что женщины доказали свою способность выполнять задачи, в том числе в районах проведения АТО, не хуже мужчин. Мы гордимся такими женщинами. Поэтому женщины также будут привлекаться к службе в определенном порядке", - отметил Артеменко.

Изменения в приказ Министерства обороны Украины от 27 мая 2014 позволяют женщинам-военнослужащим занимать должности стрелков, снайперов, разведчиц, пулеметчиц, гранатометчиц, механиков-водителей, инструкторов по тактической медицине, наводчиц, зенитчиц, техников, командиров отделений, командиров боевых машин и некоторые другие.

Читайте также: Украинских военных полицейских будут тренировать инструкторы из Канады

Как отмечали в Министерстве обороны Украины, с начала 2016 года контракт с Вооруженными Силами Украины заключило более 67 тысяч военных.

С начала 2017 года 4,5 тысячи украинцев вступили на службу по контракту в Вооруженные силы Украины, сообщил во время выступления на сборе руководящего состава ВСУ президент Петр Порошенко.

Ранее сообщалось, что во время весеннего призыва в ряды Вооруженных сил и других военных формирований призовут 14 тысяч человек.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги женщина Украина служба военный АТО ВСУ
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.39
EUR 29.52
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...