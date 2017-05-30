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В "Укроборонпроме" рассказали о возможности получения права на участие в тендерах НАТО

30 мая в 11:27

Украина стала первой страной среди восточноевропейских партнеров Альянса, которой предложили подобную возможность. 

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"Укроборонпром" собирается продавать свою продукцию странам НАТО
Василий Артюшенко, ZN.UA
Агентство НАТО по поддержке и поставке (АНПП) выступило с предложением включить предприятия ВПК Украины в список производителей продукции оборонного назначения.

Как сообщает пресс-служба госконцерна "Укроборонпром", таким образом концерн может получить право на участие в тендерах на поставку товаров и услуг в интересах стран членов и партнеров НАТО (в рамках программы "Несистемные брокерские услуги").

В миссии Украины при НАТО отметили, что Украина стала первой страной среди восточноевропейских партнеров НАТО, которой предложили такую возможность, что является свидетельством признания в НАТО возможностей украинской оборонной промышленности и углубления доверия к ней. Отмечается, что подготовка соответствующих документов к договорно-правовой базе для регуляции сотрудничества Украины с АНПП уже началась.

В "Укроборонпроме" также напомнили, что его предприятия активно переходят на международные стандарты – 70% из них уже сертифицированы по ISO 9001; вводится система управления и гарантирования качества AQAP 2000.

40 предприятий "Укроборонпрома" получили доступ к Главному каталогу НАТО по логистике, что позволило им выйти на международный рынок вооружения и реализовывать программу импортозамещения.

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Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс продолжит оказывать практическую и политическую поддержку Украине.

По материалам: ZN.UA
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Тэги НАТО Украина предприятие
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