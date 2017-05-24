В России заявили о планах дальнейшей милитаризации оккупированного Крыма

Госпрограмма РФ предусматривает развитие группировки войск на оккупированном полуострове до 2025 года.

Россия намерена и дальше "накачивать" оккупированный Крым оружием Подробности

Государственная программа вооружений (ГПВ) России предусматривает дальнейшую милитаризацию оккупированного Крыма. Программа рассчитана до 2025 года, сообщил замминистра обороны РФ в интервью подведомственному изданию "Красная звезда".

"Новая ГПВ-2025 стала логическим продолжением принятой руководством страны (РФ – ред) стратегии по оснащению Вооруженных сил требуемой номенклатурой и количеством современных и перспективных вооружений, обеспечивающих решение задач по предназначению. В целях защиты стратегических интересов нашей страны в проекте новой ГПВ предусмотрены развитие Военно-морского флота, прежде всего в Арктической зоне России и на Дальнем Востоке, а также развитие группировки войск на полуострове Крым", - сказал замминистра обороны РФ.

В прошлом году в оккупированном Россией украинском Крыму, руководство Южного военного округа РФ поставило на боевое дежурство зенитный ракетный и зенитный ракетно-пушечный комплексы.

В августе 2016 года зенитный ракетный полк РФ, дислоцированный в оккупированном Крыму, получил на вооружение зенитную ракетную систему С-400 "Триумф".

Ранее сообщалось, что Россия разместила в оккупированном украинском Крыму фрегат и три подводные лодки, оснащенные ракетным комплексом "Калибр", который может поразить любые объекты на всей территории Украины.

Также сообщалось, что волонтеры обнаружили секретный военный груз, который прибыл в оккупированный Россией украинский Крым из Сирии.

МИД Украины 13 октября заявил, что милитаризация оккупированного Крыма опасна для Европы.