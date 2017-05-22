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В НАПК одобрили порядок осуществления мониторинга способа жизни чиновников

22 мая в 12:18

Основаниями для проведения подобного мониторинга является информация от физических лиц, общественных организаций, СМИ и правоохранительных органов.

НАПК НАЗК
НАПК одобрило порядок осуществления мониторинга способа жизни е-декларантов
НАПК / Facebook
В Национальном агентстве по вопросам противодействия коррупции (НАПК) одобрен Порядок осуществления мониторинга способа жизни субъектов декларирования. Как сообщает пресс-служба ведомства, решение принято на заседании НАПК 18 мая.

Отмечается, что одобренный порядок определяет механизм осуществления НАПК выборочного мониторинга способа жизни субъектов декларирования с целью установления соответствия их уровня жизни наличному у них и у членов их семьи имуществу и полученным доходам, в соответствии с декларацией.

Основаниями для проведения мониторинга является информация, которая поступает от физических лиц, общественных объединений, СМИ, правоохранительных органов и касается фактических данных о несоответствии уровня жизни чиновника и членов его имуществу и доходам, указанным в декларации.

Согласно сообщению агентства, документ, разработанный рабочей группой в составе предствителей НАПК, Секретариата Кабмина, Минюста, НАБУ и общественности, позволит унифицировать процедуру осуществления мониторинга способа жизни субъектов декларирования.

В данный момент документ находится на государственной регистрации в Министерстве юстиции.

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Ранее Кабинет министров предоставил НАПК доступ к системе осуществления контроля лиц, транспортных средств и грузов, которые пересекают государственную границу.

Напомним, 7 апреля Министерство юстиции Украины презентовало законопроект о перезагрузке работы НАПК. Министр юстиции Павел Петренко заявил, что призвал депутатов принять документ до 1 мая.

По материалам: ZN.UA
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Тэги НАПК декларация доходы
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