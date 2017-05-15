В Коломые Ивано-Франковской области обрушился фасад колледжа

Причины обвала здания выясняются, никто не пострадал.

Сегодня в Коломые Ивано-Франковской области во время занятий рухнула фасадная стена учебного корпуса местного экономико-правового колледжа на улице Богдана Хмельницкого.

Чрезвычайное происшествие произошло 15 мая около полудня. Как сообщает телеканал НТК, сотрудники учебного заведения вовремя услышали треск, заметили, что на стене разрушается пенопласт, включили сирену и успели срочно эвакуировать учеников. Учеба в колледже временно прекращена, все обстоятельства и причины ЧП будет выяснять специальная комиссия, которую возглавил городской голова Игорь Слюзар.

Недавно в Кривом Роге на заводе "АрселорМиттал" произошел обвал здания, есть погибшие. На месте аварии в момент обвала находилось четверо людей.