В "ДНР" хотят осквернять памятники героям АТО для дестабилизации ситуации в Украине – ИС

По мнению российских кураторов коллаборационистов, акты вандализма на подконтрольной Украине территории приведут к мобилизации пророссийски настроенного населения.

Коллаборационистам Донбасса не дают покоя украинские памятники

В так называемое "Министерство государственной безопасности" террористической организации "ДНР" прибыли новые

Они предлагают коллаборационистам новый подход к вопросу дестабилизации ситуации на подконтрольных Украине территориях Донбасса, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Одной из главных идей новых кураторов из числа сотрудников ФСБ РФ является проведение "летней серии" актов вандализма против памятников и памятных знаков в прифронтовой полосе. В первую очередь предлагается осквернять те из них, которые относятся к событиям АТО: стелы, памятные знаки, надгробия погибших героев АТО.

"Согласно планам, данные мероприятия, осуществляемые агентурой "МГБ ДНР" на неоккупированной территории, мобилизуют местное население, нелояльное к украинской власти", - отмечает Тымчук.

Напомним, Центр информационного противоборства Южного ВО ВС РФ привлек боевиков для постановочных пропагандистских съемок с целью демонстрации того, что российско-террористические войска придерживаются режима прекращения огня в зоне АТО.

Ранее в подразделения "9 отдельного мотострелкового полка морской пехоты 1-го АК ДНР" в Новоазовском районе прибыли журналисты и операторы российских телеканалов "НТВ" и "Первый канал". Они должны были сделать репортажи со "свидетелями преступлений украинской армии", в том числе с "рассказами" детей.