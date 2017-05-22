Топ Новости
<
>

В "ДНР" хотят осквернять памятники героям АТО для дестабилизации ситуации в Украине – ИС

22 мая в 10:27

По мнению российских кураторов коллаборационистов, акты вандализма на подконтрольной Украине территории приведут к мобилизации пророссийски настроенного населения.

Памятник независимости Украины облили краской_4
Коллаборационистам Донбасса не дают покоя украинские памятники
В так называемое "Министерство государственной безопасности" террористической организации "ДНР" прибыли новые российские кураторы.

Они предлагают коллаборационистам новый подход к вопросу дестабилизации ситуации на подконтрольных Украине территориях Донбасса, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Одной из главных идей новых кураторов из числа сотрудников ФСБ РФ является проведение "летней серии" актов вандализма против памятников и памятных знаков в прифронтовой полосе. В первую очередь предлагается осквернять те из них, которые относятся к событиям АТО: стелы, памятные знаки, надгробия погибших героев АТО.

"Согласно планам, данные мероприятия, осуществляемые агентурой "МГБ ДНР" на неоккупированной территории, мобилизуют местное население, нелояльное к украинской власти", - отмечает Тымчук.

Читайте также: Пропагандисты боевиков сняли постановочное видео "боя ВСУ" с террористами "ДНР" — разведка

Напомним, Центр информационного противоборства Южного ВО ВС РФ привлек боевиков для постановочных пропагандистских съемок с целью демонстрации того, что российско-террористические войска придерживаются режима прекращения огня в зоне АТО.

Ранее в подразделения "9 отдельного мотострелкового полка морской пехоты 1-го  АК ДНР" в Новоазовском районе прибыли журналисты и операторы российских телеканалов  "НТВ" и "Первый канал". Они должны были сделать репортажи со "свидетелями преступлений украинской армии", в том числе с "рассказами" детей. 

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Украина ДНР Россия территория население Тымчук памятник
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.37
EUR 29.48
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...