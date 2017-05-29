Украинские миротворцы принимают участие в девяти международных операциях по поддержанию мира

Несмотря на боевые действия в Донбассе, Украина продолжает выполнять свои международные обязательства относительно участия в миротворческих операциях ООН.

В международных операциях по поддержанию мира принимают участие 448 украинских военнослужащих

На сегодня 448 военнослужащихпринимают участие в девяти международных операциях по поддержанию мира и безопасности, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

В сообщении ведомства по случаю Международного дня миротворца ООН отмечается, что Украина является участником миротворческих операций ООН уже 25 лет. Сегодня украинские миротворцы под руководством ООН работают в семи странах и районе Абьей, а также в составе общих миротворческих сил в Приднестровском районе республики Молдова.

Отмечается, что несмотря на продолжение боевых действий в Донбассе, Украина продолжает выполнять свои международные обязательства относительно участия в миротворческих участиях ООН. В 2016 году было осуществлено три ротации национальных контингентов (Конго, Либерия, Косово).

Напомним, в апреле Президент Украины Петр Порошенко обсудил с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном гибель в Донбассе наблюдателя ОБСЕ и ввод миротворцев в зону АТО.