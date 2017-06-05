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Украина отреагировала на неожиданную проверку боеготовности армии России

5 июня в 15:34

В Минобороны заявили про усиление контроля воздушного пространства и на границах.

Минобороны1 У
В Минобороны сообщили про адекватную реакцию на внезапную проверку боеготовности и переброску сил РФ
Министерство обороны Украины
В министерстве обороны Украины сообщили об адекватной реакции на неожиданную проверку боевой готовности армии России на границе с Украиной, а также про переброску сил в оккупированный Крым. В министерстве усилили контроль за воздушным пространством, а также контроль за границами, чтобы учения не переросли в акт агрессии.

Ранее Россия начала неожиданную проверку боеготовности войск на границе с Украиной и в оккупированном Крыму.

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Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Россия продолжает готовиться к полномасштабной войне, наращивает военную мощь и активно увеличивает свою армию.

По материалам: УНИАН
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Тэги Украина Россия граница армия проверка
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