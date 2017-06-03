Топ Новости
<
>

Суд в оккупированном Крыму продлил до августа арест "украинского диверсанта" Захтея

3 июня в 02:31

Адвокат намерен дойти до Европейского суда по правам человека.

Андрей Захтей
Захтея арестовали до августа
Youtube/Россия 24
В оккупированном Крыму Киевской районный суд Симферополя продлил до 7 августа арест Андрея Захтея. Его, напомним, обвиняют в подготовке диверсий на полуострове в августе прошлого года.

"Следователь в очередной раз сказал, что Захтей "может продолжить угрожать свидетелям". На вполне резонный вопрос защиты – "когда он начинал угрожать свидетелям?" – никакого ответа не последовало. Указали, что есть основание считать, что Захтей, являясь гражданином Украины, может скрыться от органов предварительного следствия и суда", - сообщил изданию "Крым. Реалии" адвокат Захтея Алексей Ладин.

Он намерен подать жалобу в апелляционную инстанцию, поскольку это необходимый этап для последующего обращения в Европейский суд по правам человека.

Читайте также: Задержанный в Крыму "украинский диверсант" Захтей начал отказываться от показаний

Как сообщалось, на момент ареста у Захтея было как гражданство Украины, таки РФ. В марте он решил отказаться от российского гражданства, однако закон "О гражданстве Российской Федерации" не позволяет выходить из гражданства обвиняемым по уголовным делам.

Захтей находится в симферопольском СИЗО, куда его и Евгения Панова, второго  "украинского диверсанта", вернули из московского СИЗО Лефортово.

10 августа 2016 года ФСБ РФ обвинила Главное управление разведки Министерства обороны Украины в направлении на территорию оккупированного Крыма диверсантов и ведении "массированных обстрелов".

Одним из задержанных ФСБ украинских "диверсантов" оказался 39-летний житель Энергодара Евгений Панов, который с 8 августа не выходил на связь с родными. При этом родственников, знакомых и деловых связей в Крыму у него не было.

Позже в МИД РФ назвали имя второго лица, схваченного российскими силовиками за якобы "подготовку терактов в Крыму". Так, кроме Евгения Панова, сотрудники ФСБ РФ задержали Андрея Захтея

По материалам: Крым.Реалии
Читайте также
Тэги Крым Украина диверсия суд обвинение граждане оккупация Симферополь ФСБ
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.27
EUR 29.47
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...