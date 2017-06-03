Средства спецфонда Донецкой и Луганской областей тратятся на крупные, но не критически нужные объекты

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Реконструкция ледового дворца в пострадавшем от войны Краматорске обойдется в 54 млн грн.

В Донецкой области строят новые бассейны и ледовые дворцы, хотя тысячам людей негде жить facebook.com/rafail.pupkin

Утверждая Перечни объектов, которые подлежат ремонту или реконструкции за средства спецфонда бюджетов Донецкой и Луганской областей, Донецкая ОВГА отдавала преимущество крупным, но не критически необходимым объектам. Об этом в своей статье дляпишет Валентина Самар.

По ее словам, в Бюджетном кодексе прямо определено, на какие нужды должны тратиться деньги спецфондов: на восстановление социальной и транспортной инфраструктуры, жилого фонда, систем обеспечения жизнедеятельности и социально-экономического развития областей.

"Согласитесь, сооружение административного здания в Бахмуте за 37 млн грн или капитальный ремонт здания исполкома в Мариуполе за 34,3 млн, так же, как и установление камер видеонаблюдения в Угледаре за 16,6 млн, трудно отнести к таким нуждам. Особенно, если принимать во внимание критическое положение с водоснабжением, обеспечением жильем, предоставлением медицинских услуг (специализированные клиники с оборудованием и врачами остались в оккупированных областных центрах) и тысячи километров разбитых войной дорог и улиц", – подчеркивает автор.

По словам Самар, еще сложнее обосновать появление в Перечне такого объекта, как реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом в Краматорске за 54 млн грн. Победитель тендера на эти работы – ООО "Строительная компания Крамгорстрой", ранее уже не раз привлекала внимание СМИ.

"Совладелицей строительной компании является невестка бывшего донецкого губернатора, со временем министра Регионразвития и нардепа-регионала Анатолия Близнюка — Елена Близнюк. Ледовый комплекс будут строить рядом с парком отдыха им. Пушкина, на реконструкцию которого эта же компания в прошлом году получила из городского бюджета 23 млн грн. "Наші гроші" напоминают, что раньше соучредителем компании был Максим Ефимов, тогда гендиректор ПАО "Энергомашспецсталь" (ЭМСС), где членом наблюдательного совета является Сергей Близнюк — сын Анатолия Близнюка. С 2014 года Ефимов — народный депутат-мажоритарщик, пополнивший фракцию Блока Петра Порошенко. Как говорится, звезды сошлись", – говорится в статье.

Помимо этого, на средства спецфонда будет построен бассейн H 2 O Classic, создание которого также обойдется в 54 млн грн.

"Для сравнения: смета так называемой опорной школы, по словам мэра Славянска, составляет 40 млн грн. Конечно, это чудесно, что у жителей Краматорска будет крутой каток и современный бассейн. Но какая острая необходимость в строительстве таких дорогих объектов в то время, как тысячам людей негде жить?", – задается вопросом автор.

Глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский утверждает, что выбор этих дорогих объектов был за местной властью.

"Городам были выделены финансовые ресурсы, и они сами определяли, какие объекты в пределах этих ресурсов строить. Такая ситуация. Спрашиваете, нужны ли эти объекты? Нужны, и этот (ледовый дворец. — Ред.) тоже", — указал он в комментарии ZN.UA.

По его словам, действующее законодательство запрещает ему восстанавливать частное жилье, проводить на линии размежевания строительные работы и выделять на них деньги.

"Ни в Марьинке, ни в Красногоровке, ни в других населенных пунктах на линии столкновения я не имею права строить. Жилой фонд, относящийся к коммунальному имуществу, даже там, где есть обстрелы, — восстанавливается. Пусть министерство внесет законопроект, который позволит мне восстанавливать частное жилье. Сегодня восстанавливаем дома в Авдеевке, и я, хоть в бюджете деньги есть, прошу предприятия закупать строительные материалы, потому что не имею права использовать финансовый ресурс на частное жилье", — указал чиновник.

Подробнее о проблемах использования средств, выделенных на восстановление Донбасса читайте в статье Валентины Самар "Гибридный "евроремонт" Донбасса" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".