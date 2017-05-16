Следствие о сбитом в Донбассе авиалайнере МН17 вышло на самый сложный этап

Следователям необходимо определится с конкретными ответственными за сбитый пассажирский самолет.

Следователи заговорили о сложностях в деле о сбитом "Боинге" twitter.com

"Достижение прогресса является наиболее трудным на данном этапе", - сказано в сообщении нидерландского издания.

Исследовательская группа также сообщает, что очевидцы катастрофы дали показания, однако их недостаточно. Повторно допросить их сложно, так как на Донбассе до сих пор идут боевые действия.

Также исследовательская группа "страдает" от того, что приходится сталкиваться с событиями, которые отнимают много времени, однако это не помогает расследованию.

Как сообщалось, группа журналистов-расследователей Bellingcat идентифицировала члена террористической организации "ДНР" с позывным "Хмурый". Он участвовал в операции по переброске в Донецкую область российского ЗРК "Бук", из которого сбили малазийский "Боинг" MH17. Ранее СБУ, опубликовавшая летом 2014 года записи телефонных разговоров террористов о транспортировке "Бука", идентифицировала "Хмурого" как Сергея Николаевича Петровского.

3 марта сообщалось, что группа расследователей Bellingcat нашла новые доказательства, что российский военный Сергей Николаевич Дубинский, 1962 года рождения является "Хмурым", причастным к катастрофе MH17. Одним из подтверджений личности стала фотография с российским актером Иваном Охлобыстиным, которую Дубинский опубликовал в Одноклассниках. Охолобыстин подтвердил, что у Дубинского был псевдоним "Хмурый" и "Петровский" и он был в подчинении Стрелкова-Гиркина в Славянске и Донецке.

Напомним, 17 июля 2014 года был сбит "Боинг-777" рейса MH17 "Малайзийских авиалиний" в небе над Донецкой областью, в зоне боевых действий рядом с поселком Шахтерск. Самолет летел рейсом "Амстердам-Куала-Лумпур". Все 298 человек, которые находились на борту самолета, погибли.

28 сентября 2016 года международные следователи в своем промежуточном отчете первого этапа работы Совместной следственной группы (Joint Investigation Team, JIT) подтвердили причастность России к уничтожению MH17.

Подробнее об отчете JIT читайте в статье Владимира Кравченко "МН17: за полшага до истины. Следователи установили российские корни "Бука" на сайте ZN.UA.