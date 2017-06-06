Система здравоохранения в ОРДО находится в критическом состоянии – ИС

На временно оккупированных территориях ощущается острый дефицит лекарств и квалифицированных врачей.

В ОРДЛО лекарства есть лишь для избранных СБУ

На временно оккупированных территориях Донецкой области отмечается резкое снижение качества оказания медицинской помощи населению, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Так, "министр здравоохранения" террористической организации "ДНР" А.Оприщенко доложил главарю "ДНР" Александру Захарченко о критической ситуации в сфере здравоохранения. В аптеках оккупированных населенных пунктов не хватает медицинских препаратов для лечения сердечно-сосудистых и распространенных инфекционных заболеваний, гепатита и сахарного диабета.

"Кроме того, большинство квалифицированных врачей оставили оккупированную территорию, что привело к существенному снижению качества оказания медицинской помощи", - отмечает Тымчук.

Тем не менее, в "минздраве ДНР" готовятся в форсированном порядке ликвидировать последствия возможной вспышки холеры.

"В больницах крупных населенных пунктов, находящихся под контролем "ДНР", в форсированном режиме проводятся "учения по отработке взаимодействия служб и ведомств в условиях возникновения очага холеры". Согласно "легенде" подобных "учений", в коммунальном учреждении "Центральная городская клиническая больница №1 г. Донецка" вспышка холеры была зафиксирована на территории Ворошиловского района города Донецка", - пишет координатор группы на своей странице в Facebook.

Вместе с тем боевики НВФ Донбасса получают из России необходимые лекарства и препараты. Так, террористы "9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты 1-го АК ДНР" получили с территории РФ 21 тысячу комплектов медицинских препаратов и систем, которые используются при большой кровопотере. Препараты доставлены в Тельмановскую (Бойковское) и Новоазовскую (Новоазовск) районные больницы.

Срок годности препаратов заканчивается в августе этого года, но российские кураторы боевиков из числа офицеров ВС РФ заявили о том, что все они будут использованы до истечения срока годности. Сами боевики и российские наемники расценивают это заявление как подготовку к активным наступательным действиям и опасаются того, что их бросят в прорыв в составе передовых штурмовых подразделений.

Напомним, ранее в ходе проверки во 2-м АК (Луганск) ВС РФ была обнаружена крупная недостача наркотических средств и сильнодействующих психотропных препаратов. Лекарственные средства были украдены двумя дезертировавшими бойцами медицинской роты данного подразделения.