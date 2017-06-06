Система здравоохранения в ОРДО находится в критическом состоянии – ИС

На временно оккупированных территориях ощущается острый дефицит лекарств и квалифицированных врачей.
Так, "министр здравоохранения" террористической организации "ДНР" А.Оприщенко доложил главарю "ДНР" Александру Захарченко о критической ситуации в сфере здравоохранения. В аптеках оккупированных населенных пунктов не хватает медицинских препаратов для лечения сердечно-сосудистых и распространенных инфекционных заболеваний, гепатита и сахарного диабета.
"Кроме того, большинство квалифицированных врачей оставили оккупированную территорию, что привело к существенному снижению качества оказания медицинской помощи", - отмечает Тымчук.
Тем не менее, в "минздраве ДНР" готовятся в форсированном порядке ликвидировать последствия возможной вспышки холеры.
"В больницах крупных населенных пунктов, находящихся под контролем "ДНР", в форсированном режиме проводятся "учения по отработке взаимодействия служб и ведомств в условиях возникновения очага холеры". Согласно "легенде" подобных "учений", в коммунальном учреждении "Центральная городская клиническая больница №1 г. Донецка" вспышка холеры была зафиксирована на территории Ворошиловского района города Донецка", - пишет координатор группы на своей странице в Facebook.
Вместе с тем боевики НВФ Донбасса получают из России необходимые лекарства и препараты. Так, террористы "9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты 1-го АК ДНР" получили с территории РФ 21 тысячу комплектов медицинских препаратов и систем, которые используются при большой кровопотере. Препараты доставлены в Тельмановскую (Бойковское) и Новоазовскую (Новоазовск) районные больницы.
Срок годности препаратов заканчивается в августе этого года, но российские кураторы боевиков из числа офицеров ВС РФ заявили о том, что все они будут использованы до истечения срока годности. Сами боевики и российские наемники расценивают это заявление как подготовку к активным наступательным действиям и опасаются того, что их бросят в прорыв в составе передовых штурмовых подразделений.
Напомним, ранее в ходе проверки во 2-м АК (Луганск) ВС РФ была обнаружена крупная недостача наркотических средств и сильнодействующих психотропных препаратов. Лекарственные средства были украдены двумя дезертировавшими бойцами медицинской роты данного подразделения.ZN.UA